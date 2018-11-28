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Индикаторы

RSI adaptive EMA - floating levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Описание:

Это расширенная версия EMA с адаптивностью на основе RSI (опубликована здесь: RSI adaptive EMA).

Что добавлено:

Для уменьшения ложных сигналов (поскольку наклон индикатора RSI adaptive EMA может меняться слишком часто, если рынок движется в диапазоне) в этой версии добавлены плавающие уровни, которые используются как критерии смены тренда. Два режима смены цвета:

  • смена цвета при пересечении внешних уровней
  • смена цвета при пересечении средней линии (которая служит "нулевой линией")

Использование:

Сигналом служит смена цвета. Перед использованием на реальном счете рекомендуется поэкспериментировать с уровнями.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22279

Kaufman ama - with floating levels Kaufman ama - with floating levels

Индикатор Kaufman AMA с плавающими уровнями

Range Action Verification Index - extended Range Action Verification Index - extended

Расширенная версия индикатора Range Action Verification Index

RSI adaptive EMA ribbon RSI adaptive EMA ribbon

RSI adaptive EMA ribbon

MACD of RSI adaptive EMA MACD of RSI adaptive EMA

MACD по EMA, адаптирующейся через RSI.