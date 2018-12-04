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RSI adaptive EMA - 浮动水平 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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背景:

这个指标是 RSI 适应 EMA 指标 (原来发布在这里 : RSI adaptive EMA ) 的扩展版本。

增加的扩展:

为了避免一些错误信号 (因为在盘整市场中 RSI adaptive EMA 可能会变化太多次) 这个版本加入了浮动水平来作为趋势改变的标准。您有选项来选择两种颜色改变模式:

  • 当与外部水平交叉时改变颜色
  • 当中间水平 (一种 "零线") 被交叉时改变颜色

用法 :

使用颜色的改变来做信号，建议在实际交易之前对水平做些实验。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22279

Kaufman ama - 含有浮动水平 Kaufman ama - 含有浮动水平

Kaufman ama - 含有浮动水平

横盘行为确认指数 - 扩展版 横盘行为确认指数 - 扩展版

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RSI adaptive EMA ribbon RSI adaptive EMA ribbon

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MACD of RSI adaptive EMA MACD of RSI adaptive EMA

MACD of RSI adaptive EMA