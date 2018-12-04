背景:

这个指标是 RSI 适应 EMA 指标 (原来发布在这里 : RSI adaptive EMA ) 的扩展版本。

增加的扩展:

为了避免一些错误信号 (因为在盘整市场中 RSI adaptive EMA 可能会变化太多次) 这个版本加入了浮动水平来作为趋势改变的标准。您有选项来选择两种颜色改变模式:

当与外部水平交叉时改变颜色

当中间水平 (一种 "零线") 被交叉时改变颜色



用法 :

使用颜色的改变来做信号，建议在实际交易之前对水平做些实验。