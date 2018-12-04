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RSI adaptive EMA - 浮动水平 - MetaTrader 5脚本
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
背景:
这个指标是 RSI 适应 EMA 指标 (原来发布在这里 : RSI adaptive EMA ) 的扩展版本。
增加的扩展:
为了避免一些错误信号 (因为在盘整市场中 RSI adaptive EMA 可能会变化太多次) 这个版本加入了浮动水平来作为趋势改变的标准。您有选项来选择两种颜色改变模式:
- 当与外部水平交叉时改变颜色
- 当中间水平 (一种 "零线") 被交叉时改变颜色
用法 :
使用颜色的改变来做信号，建议在实际交易之前对水平做些实验。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22279
Kaufman ama - 含有浮动水平
Kaufman ama - 含有浮动水平横盘行为确认指数 - 扩展版
横盘行为确认指数 - 扩展版
RSI adaptive EMA ribbon
RSI adaptive EMA ribbonMACD of RSI adaptive EMA
MACD of RSI adaptive EMA