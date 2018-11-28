Описание:



Индикатор KAMA, или адаптивная скользящая средняя Кауфмана была разработана Перри Кауфманом. Она учитывает рыночный шум и волатильность. Индикатор KAMA проходит максимально близко к цене при относительно небольших колебаниях цены и небольшом шуме. В то же время он "адаптируется" при расширении колебаний цены и в таких условиях находится на большем расстоянии от нее. Это трендовый индикатор, его можно использовать для определения общего тренда, точек разворота и в качестве фильтра.

Почему были добавлены плавающие уровни:

Иногда могут возникать сложности с использованием индикатора KAMA. При использовании двух экземпляров индикатора с разными настройками очень сложно настроить их корректно из-за адаптивности - на некоторых периодах оба индикатора могут показывать абсолютно одинаковые результаты. С другой стороны, при использовании сигналов на основе угла наклона КАМА может формироваться несколько сигналов в периоды, когда рынок движется в диапазоне, из-за чего могут возникнуть убытки просто потому, что слишком много (ложных) сигналов. Для решения таких проблем добавлены плавающие уровни.

Два режима смены цвета:

смена цвета при пересечении внешних уровней

смена цвета при пересечении средней линии (которая служит "нулевой линией")



