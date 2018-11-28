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Kaufman ama - with floating levels - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Индикатор KAMA, или адаптивная скользящая средняя Кауфмана была разработана Перри Кауфманом. Она учитывает рыночный шум и волатильность. Индикатор KAMA проходит максимально близко к цене при относительно небольших колебаниях цены и небольшом шуме. В то же время он "адаптируется" при расширении колебаний цены и в таких условиях находится на большем расстоянии от нее. Это трендовый индикатор, его можно использовать для определения общего тренда, точек разворота и в качестве фильтра.
Почему были добавлены плавающие уровни:
Иногда могут возникать сложности с использованием индикатора KAMA. При использовании двух экземпляров индикатора с разными настройками очень сложно настроить их корректно из-за адаптивности - на некоторых периодах оба индикатора могут показывать абсолютно одинаковые результаты. С другой стороны, при использовании сигналов на основе угла наклона КАМА может формироваться несколько сигналов в периоды, когда рынок движется в диапазоне, из-за чего могут возникнуть убытки просто потому, что слишком много (ложных) сигналов. Для решения таких проблем добавлены плавающие уровни.
Два режима смены цвета:
- смена цвета при пересечении внешних уровней
- смена цвета при пересечении средней линии (которая служит "нулевой линией")
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22292
Расширенная версия индикатора Range Action Verification IndexStep chart of averages
Step chart of averages
EMA с адаптацией по RSI с плавающими уровнямиRSI adaptive EMA ribbon
RSI adaptive EMA ribbon