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RSI adaptive EMA ribbon - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Для оценки рыночных условий индикатор использует EMA с адаптивностью на основе RSI (опубликована здесь: RSI adaptive EMA). И хотя он может быть представлен в виде MACD, отображение на графике составных частей, используемых в расчете MACD, может помочь в определении смены тренда.
Параметры:
Используются обычные параметры: быстрый период RSI, медленный период RSI и цена, используемая для расчетов. Убедитесь, что быстрый период быстрее медленного. В противном случае результат может быть непредсказуем (я не добавил код для проверки периода, чтобы пользователь сам мог поэкспериментировать).
Использование:
Смена цвета двух значений указывает на возможное начало нового тренда и может быть использована в качестве сигнала.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22278
EMA с адаптацией по RSI с плавающими уровнямиKaufman ama - with floating levels
Индикатор Kaufman AMA с плавающими уровнями
MACD по EMA, адаптирующейся через RSI.RSI adaptive EMA
RSI adaptive EMA