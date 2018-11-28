Описание:

Для оценки рыночных условий индикатор использует EMA с адаптивностью на основе RSI (опубликована здесь: RSI adaptive EMA). И хотя он может быть представлен в виде MACD, отображение на графике составных частей, используемых в расчете MACD, может помочь в определении смены тренда.

Параметры:

Используются обычные параметры: быстрый период RSI, медленный период RSI и цена, используемая для расчетов. Убедитесь, что быстрый период быстрее медленного. В противном случае результат может быть непредсказуем (я не добавил код для проверки периода, чтобы пользователь сам мог поэкспериментировать).

Использование:

Смена цвета двух значений указывает на возможное начало нового тренда и может быть использована в качестве сигнала.



