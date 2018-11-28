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Индикаторы

RSI adaptive EMA ribbon - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1796
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Описание:

Для оценки рыночных условий индикатор использует EMA с адаптивностью на основе RSI (опубликована здесь: RSI adaptive EMA). И хотя он может быть представлен в виде MACD, отображение на графике составных частей, используемых в расчете MACD, может помочь в определении смены тренда.

Параметры:

Используются обычные параметры: быстрый период RSI, медленный период RSI и цена, используемая для расчетов. Убедитесь, что быстрый период быстрее медленного. В противном случае результат может быть непредсказуем (я не добавил код для проверки периода, чтобы пользователь сам мог поэкспериментировать).

Использование:

Смена цвета двух значений указывает на возможное начало нового тренда и может быть использована в качестве сигнала.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22278

RSI adaptive EMA - floating levels RSI adaptive EMA - floating levels

EMA с адаптацией по RSI с плавающими уровнями

Kaufman ama - with floating levels Kaufman ama - with floating levels

Индикатор Kaufman AMA с плавающими уровнями

MACD of RSI adaptive EMA MACD of RSI adaptive EMA

MACD по EMA, адаптирующейся через RSI.

RSI adaptive EMA RSI adaptive EMA

RSI adaptive EMA