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Индикаторы

Range Action Verification Index - extended - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Оригинальное описание:

Индикатор Range Action Verification Index (RAVI) был разработан Тушаром Чанде. RAVI - индикатор среднего направленного движения, используется для определения наличия тренда на рынке или по инструменту. Для расчета индикатора RAVI используются скользящие средние разной длины. Первая - короткая скользящая средняя с периодом 7 баров. Вторая - длинная скользящая средняя с периодом 65 баров. Индикатор возвращает значение в процентах. При значении выше установленного порога рынок считается трендовым.

Интерпретация:

Считается, что на рынке тренд, если значение RAVI выше 3%. В противном случае считается, что на рынке консолидация

Изменения:

Уровни из оригинального описания по природе своей произвольны и в некоторых случаях не могут быть достигнуты (в зависимости от символа и таймфрейма). В этой версии используются настраиваемые уровни, поэтому индикатор работает одинаково на всех символах и таймфреймах

Использование:

Стандартное, смена цвета означает начало тренда, возможность повторного входа

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22294

Step chart of averages Step chart of averages

Step chart of averages

Support and Resistance Trader Support and Resistance Trader

Советник сканирует 500 прошлых баров и ищет общие зоны закрытия, которые использует для входов.

Kaufman ama - with floating levels Kaufman ama - with floating levels

Индикатор Kaufman AMA с плавающими уровнями

RSI adaptive EMA - floating levels RSI adaptive EMA - floating levels

EMA с адаптацией по RSI с плавающими уровнями