Оригинальное описание:

Индикатор Range Action Verification Index (RAVI) был разработан Тушаром Чанде. RAVI - индикатор среднего направленного движения, используется для определения наличия тренда на рынке или по инструменту. Для расчета индикатора RAVI используются скользящие средние разной длины. Первая - короткая скользящая средняя с периодом 7 баров. Вторая - длинная скользящая средняя с периодом 65 баров. Индикатор возвращает значение в процентах. При значении выше установленного порога рынок считается трендовым.

Интерпретация:

Считается, что на рынке тренд, если значение RAVI выше 3%. В противном случае считается, что на рынке консолидация

Изменения:

Уровни из оригинального описания по природе своей произвольны и в некоторых случаях не могут быть достигнуты (в зависимости от символа и таймфрейма). В этой версии используются настраиваемые уровни, поэтому индикатор работает одинаково на всех символах и таймфреймах

Использование:

Стандартное, смена цвета означает начало тренда, возможность повторного входа