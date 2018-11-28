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Range Action Verification Index - extended - индикатор для MetaTrader 5
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Оригинальное описание:
Индикатор Range Action Verification Index (RAVI) был разработан Тушаром Чанде. RAVI - индикатор среднего направленного движения, используется для определения наличия тренда на рынке или по инструменту. Для расчета индикатора RAVI используются скользящие средние разной длины. Первая - короткая скользящая средняя с периодом 7 баров. Вторая - длинная скользящая средняя с периодом 65 баров. Индикатор возвращает значение в процентах. При значении выше установленного порога рынок считается трендовым.
Интерпретация:
Считается, что на рынке тренд, если значение RAVI выше 3%. В противном случае считается, что на рынке консолидация
Изменения:
Уровни из оригинального описания по природе своей произвольны и в некоторых случаях не могут быть достигнуты (в зависимости от символа и таймфрейма). В этой версии используются настраиваемые уровни, поэтому индикатор работает одинаково на всех символах и таймфреймах
Использование:
Стандартное, смена цвета означает начало тренда, возможность повторного входа
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22294
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