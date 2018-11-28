Описание:



Оригинальный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) для определения тренда использует две скользящие EMA (Exponential Moving Average). Это хороший индикатор, в котором есть один недостаток: в зависимости от рыночных условий индикатор может запаздывать чуть больше, чем мы того ждем (в принципе мы ожидаем запаздывание в любом индикаторе, основанном на скользящей средней). Эта версия пытается решить данную проблему.

Расчет:

Вместо обычной EMA используется EMA с адаптивностью на основе RSI (опубликована здесь: RSI adaptive EMA). Поскольку используется адаптивная EMA, сам MACD тоже становится адаптивным, что может уменьшить ожидаемое отставание

Использование:

Три режима цветовых сигналов:

окрашивание на основе наклона MACD

окрашивание на основе пересечения нулевой линии MACD

окрашивание на основе пересечения сигнальной линии MACD