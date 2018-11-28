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MACD of RSI adaptive EMA - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Оригинальный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) для определения тренда использует две скользящие EMA (Exponential Moving Average). Это хороший индикатор, в котором есть один недостаток: в зависимости от рыночных условий индикатор может запаздывать чуть больше, чем мы того ждем (в принципе мы ожидаем запаздывание в любом индикаторе, основанном на скользящей средней). Эта версия пытается решить данную проблему.
Расчет:
Вместо обычной EMA используется EMA с адаптивностью на основе RSI (опубликована здесь: RSI adaptive EMA). Поскольку используется адаптивная EMA, сам MACD тоже становится адаптивным, что может уменьшить ожидаемое отставание
Использование:
Три режима цветовых сигналов:
- окрашивание на основе наклона MACD
- окрашивание на основе пересечения нулевой линии MACD
- окрашивание на основе пересечения сигнальной линии MACD
Используйте подходящий режим в зависимости от стиля торговли
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22277
RSI adaptive EMA ribbonRSI adaptive EMA - floating levels
EMA с адаптацией по RSI с плавающими уровнями
RSI adaptive EMAPhase change index - JMA
Индикатор Phase change index - JMA