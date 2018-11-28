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Индикаторы

MACD of RSI adaptive EMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Описание:

Оригинальный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) для определения тренда использует две скользящие EMA (Exponential Moving Average). Это хороший индикатор, в котором есть один недостаток: в зависимости от рыночных условий индикатор может запаздывать чуть больше, чем мы того ждем (в принципе мы ожидаем запаздывание в любом индикаторе, основанном на скользящей средней). Эта версия пытается решить данную проблему.

Расчет:

Вместо обычной EMA используется EMA с адаптивностью на основе RSI (опубликована здесь: RSI adaptive EMA). Поскольку используется адаптивная EMA, сам MACD тоже становится адаптивным, что может уменьшить ожидаемое отставание

Использование:

Три режима цветовых сигналов:

  • окрашивание на основе наклона MACD
  • окрашивание на основе пересечения нулевой линии MACD
  • окрашивание на основе пересечения сигнальной линии MACD

Используйте подходящий режим в зависимости от стиля торговли


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22277

RSI adaptive EMA ribbon RSI adaptive EMA ribbon

RSI adaptive EMA ribbon

RSI adaptive EMA - floating levels RSI adaptive EMA - floating levels

EMA с адаптацией по RSI с плавающими уровнями

RSI adaptive EMA RSI adaptive EMA

RSI adaptive EMA

Phase change index - JMA Phase change index - JMA

Индикатор Phase change index - JMA