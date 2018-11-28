Индикатор Phase Change Index от M.X. Пи (оригинальный индикатор: Phase Change Index) с дополнительным сглаживанием по JMA

Оригинальный индикатор — очень полезный инструмент, но иногда ему не хватает сглаживания, которое могло бы помочь отфильтровать ложные сигналы. В данной версии добавлено сглаживание с использованием хорошо известной скользящей JMA (Jurik Moving Average). Есть три способа использования сглаживания:

Сравнение трех режимов: очевидно, что показатели могут значительно меняться в зависимости от режима сглаживания, поэтому попробуйте разные настройки перед использованием в торговле.

PS: чтобы полностью отключить сглаживание, установите период равным 1 или меньше.

