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Phase change index - JMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Phase Change Index от M.X. Пи (оригинальный индикатор: Phase Change Index) с дополнительным сглаживанием по JMA
Оригинальный индикатор — очень полезный инструмент, но иногда ему не хватает сглаживания, которое могло бы помочь отфильтровать ложные сигналы. В данной версии добавлено сглаживание с использованием хорошо известной скользящей JMA (Jurik Moving Average). Есть три способа использования сглаживания:
- сглаживание цены перед использованием ее в расчетах
- сглаживание самого индекса PCI при расчете
- сглаживание цены перед использованием в расчетах и сглаживание значения PCI
Сравнение трех режимов: очевидно, что показатели могут значительно меняться в зависимости от режима сглаживания, поэтому попробуйте разные настройки перед использованием в торговле.
PS: чтобы полностью отключить сглаживание, установите период равным 1 или меньше.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22244
RSI adaptive EMAMACD of RSI adaptive EMA
MACD по EMA, адаптирующейся через RSI.
Стохастик от адаптивного среднего с нормализованными зонамиRSI of alb average - wnz
TSI от адаптивного среднего с нормализованными зонами