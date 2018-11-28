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Индикаторы

Phase change index - JMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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1467
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор Phase Change Index от M.X. Пи (оригинальный индикатор: Phase Change Index) с дополнительным сглаживанием по JMA

Оригинальный индикатор — очень полезный инструмент, но иногда ему не хватает сглаживания, которое могло бы помочь отфильтровать ложные сигналы. В данной версии добавлено сглаживание с использованием хорошо известной скользящей JMA (Jurik Moving Average). Есть три способа использования сглаживания:

  • сглаживание цены перед использованием ее в расчетах
  • сглаживание самого индекса PCI при расчете
  • сглаживание цены перед использованием в расчетах и сглаживание значения PCI

Сравнение трех режимов: очевидно, что показатели могут значительно меняться в зависимости от режима сглаживания, поэтому попробуйте разные настройки перед использованием в торговле.

PS: чтобы полностью отключить сглаживание, установите период равным 1 или меньше.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22244

RSI adaptive EMA RSI adaptive EMA

RSI adaptive EMA

MACD of RSI adaptive EMA MACD of RSI adaptive EMA

MACD по EMA, адаптирующейся через RSI.

Stochastic of alb - wnz Stochastic of alb - wnz

Стохастик от адаптивного среднего с нормализованными зонами

RSI of alb average - wnz RSI of alb average - wnz

TSI от адаптивного среднего с нормализованными зонами