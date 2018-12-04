代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Phase change index - JMA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1279
等级:
(17)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

M.H. 的 Phase change index （阶段变化指数）额外加上了 JMA 平滑的 PCI (最初是在这里发布的 : Phase Change Index（阶段变化指数）) 。

原来的指标非常有用，但是在一些情况下可能缺少平滑来避免一些情况，为了解决那个问题，这个版本使用了著名的JMA (Jurik Moving Average) 来增加平滑，可以用三种可能的方式加上它:

  • 在计算之前平滑价格
  • 当计算的时候平滑PCI
  • 在使用之前先平滑价格，在计算的时候也平滑PCI的值

比较这三种模式 (按照上面的顺序) - 很明显，根据平滑的模式数值可能会有很大改变，所以在使用这个指标做交易决策之前还是建议要做一些实验。

备注：如果要一起关闭平滑，只要把平滑周期数设为小于或者等于1

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22244

RSI adaptive EMA RSI adaptive EMA

RSI adaptive EMA

MACD of RSI adaptive EMA MACD of RSI adaptive EMA

MACD of RSI adaptive EMA

ALB的随机振荡 - wnz ALB的随机振荡 - wnz

可适应回溯平均的随机振荡 - 含有规范化的区域

ALB 平均的 RSI of - wnz ALB 平均的 RSI of - wnz

可适应回溯平均的 RSI　－　含有规范化的区域