M.H. 的 Phase change index （阶段变化指数）额外加上了 JMA 平滑的 PCI (最初是在这里发布的 : Phase Change Index（阶段变化指数）) 。

原来的指标非常有用，但是在一些情况下可能缺少平滑来避免一些情况，为了解决那个问题，这个版本使用了著名的JMA (Jurik Moving Average) 来增加平滑，可以用三种可能的方式加上它:

在计算之前平滑价格

当计算的时候平滑PCI

在使用之前先平滑价格，在计算的时候也平滑PCI的值