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Phase change index - JMA - MetaTrader 5脚本
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M.H. 的 Phase change index （阶段变化指数）额外加上了 JMA 平滑的 PCI (最初是在这里发布的 : Phase Change Index（阶段变化指数）) 。
原来的指标非常有用，但是在一些情况下可能缺少平滑来避免一些情况，为了解决那个问题，这个版本使用了著名的JMA (Jurik Moving Average) 来增加平滑，可以用三种可能的方式加上它:
- 在计算之前平滑价格
- 当计算的时候平滑PCI
- 在使用之前先平滑价格，在计算的时候也平滑PCI的值
比较这三种模式 (按照上面的顺序) - 很明显，根据平滑的模式数值可能会有很大改变，所以在使用这个指标做交易决策之前还是建议要做一些实验。
备注：如果要一起关闭平滑，只要把平滑周期数设为小于或者等于1
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22244
RSI adaptive EMA
RSI adaptive EMAMACD of RSI adaptive EMA
MACD of RSI adaptive EMA
ALB的随机振荡 - wnz
可适应回溯平均的随机振荡 - 含有规范化的区域ALB 平均的 RSI of - wnz
可适应回溯平均的 RSI － 含有规范化的区域