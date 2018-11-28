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RSI of alb average - wnz - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSI, использующий не "чистые" цены, а цены, отфильтрованные с помощью скользящей средней с адаптивным периодом.
О фильтрации цен для RSI:
Преимущество использования отфильтрованной (сглаженной) цены состоит в том, что некоторые ложные сигналы отфильтровываются в самом начале (путем усреднения цены), поэтому ложные сигналы не участвуют в расчете RSI. Кроме того, поскольку используется адаптивное среднее, оно также делает адаптивным и сам индикатор RSI.
Доступные к использованию средние значения:
- простая скользящая средняя
- экспоненциальная скользящая средняя
- сглаженная скользящая средняя
- линейно взвешенная скользящая средняя
Нормализованные зоны:
Зоны позволяют оценить силу текущего значения RSI, а также определить возможный разворот или истощение тренда.
Использование:
Рекомендуется поэкспериментировать с параметрами, а сам RSI используется как обычно: сигналы по наклону или пересечению значимых уровней
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22236
Стохастик от адаптивного среднего с нормализованными зонамиPhase change index - JMA
Индикатор Phase change index - JMA
RSI, использующий скользящую с адаптивным периодом.Stochastic of alb average
Стохастик, использующий скользящую с адаптивным периодом.