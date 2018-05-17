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Индикаторы

Phase Change Index - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор разработан на основе статьи  M.H. Пи "Phase Change Index".

Цена в любой момент времени может идти вверх, вниз или же не изменяться. Период, в течение которого цена остается относительно неизменной, называется консолидацией. Период, показывающий движение цены вверх, называется восходящим трендом, а движение вниз — нисходящим трендом. 

Индикатор Phase Change Index (PCI) разработан специально для обнаружения изменения фаз рынка.

Индикатор полностью соответствует описанному в статье с одним изменением: если мы будем строго следовать формуле М.Пи, то "тренд" инвертируется в реальный рыночный тренд. Поэтому добавлена возможность отображать инвертированные (более логичные) значения. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20732

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