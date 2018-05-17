Индикатор разработан на основе статьи M.H. Пи "Phase Change Index".

Цена в любой момент времени может идти вверх, вниз или же не изменяться. Период, в течение которого цена остается относительно неизменной, называется консолидацией. Период, показывающий движение цены вверх, называется восходящим трендом, а движение вниз — нисходящим трендом.

Индикатор Phase Change Index (PCI) разработан специально для обнаружения изменения фаз рынка.



Индикатор полностью соответствует описанному в статье с одним изменением: если мы будем строго следовать формуле М.Пи, то "тренд" инвертируется в реальный рыночный тренд. Поэтому добавлена возможность отображать инвертированные (более логичные) значения.

