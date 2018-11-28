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Индикаторы

Stochastic of alb - wnz - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Стохастик, использующий не "чистые" цены, а цены, отфильтрованные с помощью скользящей средней с адаптивным периодом.

О фильтрации цен для стохастика:

Преимущество использования отфильтрованной (сглаженной) цены состоит в том, что некоторые ложные сигналы отфильтровываются в самом начале (путем усреднения цены), поэтому ложные сигналы не участвуют в расчете стохастика. Кроме того, поскольку используется адаптивное среднее, оно также делает адаптивным и сам стохастик

Доступные к использованию средние значения:

  • простая скользящая средняя
  • экспоненциальная скользящая средняя
  • сглаженная скользящая средняя
  • линейно взвешенная скользящая средняя

Нормализованные зоны:

Зоны позволяют оценить силу текущего значения стохастика, а также определить возможный разворот или истощение тренда.

Использование:

Рекомендуется поэкспериментировать с параметрами, а сам стохастик используется как обычно: сигналы по наклону или пересечению значимых уровней

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22237

Phase change index - JMA Phase change index - JMA

Индикатор Phase change index - JMA

RSI adaptive EMA RSI adaptive EMA

RSI adaptive EMA

RSI of alb average - wnz RSI of alb average - wnz

TSI от адаптивного среднего с нормализованными зонами

RSI of alb average RSI of alb average

RSI, использующий скользящую с адаптивным периодом.