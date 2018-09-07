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JSatlCandle_Chl - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JSatlCandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч. Для того, чтобы индикатор не мешал восприятию свечного графика яркость индикатора уменьшена. Для нормального отображения индикатора следует включить чекбокс "График сверху" в свойствах графика.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input uint JLength=5; // глубина JMA сглаживания input int JPhase=100; // параметр JMA сглаживания, //---- изменяющийся в пределах -100 ... +100, //---- влияет на качество переходного процесса; input uint Gap=10; // размер неучитываемого гэпа в пунктах input uint BBLength=20; // период Боллинджера input double BandsDeviation=3.0; // девиация
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор JSatlCandle_Chl
Индикатор JFatlCandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свечExp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle_MMRec_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJJRSXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.
Индикатор Ehlers SuperSmootherHurst_Bands
Индикатор Hurst Bands