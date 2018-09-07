Полосы Джима Херста (James (Jim) M Hurst) составляют % полос вокруг медианы, рассчитываемой по формуле Херста. Внешние полосы (называемые ExtremeBands) означают экстремальные условия перекупленности/перепроданности. Внутренние полосы обозначают потенциальные точки возврата цены. Они также действуют как динамические уровни поддержки/сопротивления.

Индикатор имеет семь настраиваемых параметров:

Period - период расчёта

- период расчёта Inner value - значение отклонения внутренних полос

- значение отклонения внутренних полос Outer value - значение отклонения внешних полос

- значение отклонения внешних полос Extreme value - значение отклонения экстремальных полос

- значение отклонения экстремальных полос Show extreme lines - отображать линии экстремальных значений

- отображать линии экстремальных значений Show outer lines - отображать линии внешних значений

- отображать линии внешних значений Show inner lines - отображать линии внутренних значений