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Индикаторы

Hurst_Bands - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1879
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(13)
Опубликован:
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Полосы Джима Херста (James (Jim) M Hurst) составляют % полос вокруг медианы, рассчитываемой по формуле Херста. Внешние полосы (называемые ExtremeBands) означают экстремальные условия перекупленности/перепроданности. Внутренние полосы обозначают потенциальные точки возврата цены. Они также действуют как динамические уровни поддержки/сопротивления.

Индикатор имеет семь настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Inner value - значение отклонения внутренних полос
  • Outer value - значение отклонения внешних полос
  • Extreme value - значение отклонения экстремальных полос
  • Show extreme lines - отображать линии экстремальных значений
  • Show outer lines - отображать линии внешних значений
  • Show inner lines - отображать линии внутренних значений

Расчёт:

Center   = MA[Period/2-1]
HExtreme = Center * (1+Extreme value/100)
LExtreme = Center * (1-Extreme value/100)
HOuter   = Center * (1+Outer value/100)
LOuter   = Center * (1-Outer value/100)
HInner   = Center * (1+Inner value/100)
LInner   = Center * (1-Inner value/100)

где:

MA = SMA(PRICE_MEDIAN, Period)

Полосы Херста часто используют совместно с осциллятором Херста, в частности - для поиска дивергенций между линиями полос и осциллятора.

Рис.1. Полосы Херста


Рис.1. Полосы Херста и Осциллятор Херста


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