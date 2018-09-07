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Hurst_Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Полосы Джима Херста (James (Jim) M Hurst) составляют % полос вокруг медианы, рассчитываемой по формуле Херста. Внешние полосы (называемые ExtremeBands) означают экстремальные условия перекупленности/перепроданности. Внутренние полосы обозначают потенциальные точки возврата цены. Они также действуют как динамические уровни поддержки/сопротивления.
Индикатор имеет семь настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Inner value - значение отклонения внутренних полос
- Outer value - значение отклонения внешних полос
- Extreme value - значение отклонения экстремальных полос
- Show extreme lines - отображать линии экстремальных значений
- Show outer lines - отображать линии внешних значений
- Show inner lines - отображать линии внутренних значений
Расчёт:
Center = MA[Period/2-1]
HExtreme = Center * (1+Extreme value/100)
LExtreme = Center * (1-Extreme value/100)
HOuter = Center * (1+Outer value/100)
LOuter = Center * (1-Outer value/100)
HInner = Center * (1+Inner value/100)
LInner = Center * (1-Inner value/100)
где:
MA = SMA(PRICE_MEDIAN, Period)
Полосы Херста часто используют совместно с осциллятором Херста, в частности - для поиска дивергенций между линиями полос и осциллятора.
Рис.1. Полосы Херста
Рис.1. Полосы Херста и Осциллятор Херста
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