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指标

JSatlCandle_Chl - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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JSatlCandle_Chl.mq5 (22.94 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

JSatlCandle 指标，并含有两个彩色通道，它们是基于指标烛形最高价和最低价的标准差。指标的亮度减低了，以便于烛形图表的分析。如需正常显示指标，可以在图表的属性中选中 "Chart on foreground(图表在前)" 复选框。

//+----------------------------------------------+
//|  指标的输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+
input uint JLength=5;                                  // JMA 平滑深度                   
input int JPhase=100;                                  // JMA 平滑参数,
//---- 变化范围是  -100 ... +100,
//---- 影响转换过程的质量;
input uint Gap=10;                                     // 不考虑的差距点数
input uint BBLength=20;                                // Bollinger period                                                   
input double BandsDeviation=3.0;                       // deviation

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

图 1. JSatlCandle_Chl

图 1. JSatlCandle_Chl

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22225

无影线彩色柱形图 无影线彩色柱形图

指标会搜索没有影线的柱形，使用了 DRAW_COLOR_HISTOGRAM 的绘图风格

无影线箭头 无影线箭头

这个指标会搜索没有一条或者两条影线的柱形。DRAW_ARROW 绘图风格.

JFatlCandle_Chl JFatlCandle_Chl

JFatlCandle 指标，还包含了两个彩色通道，它们基于指标烛形最高价和最低价的标准差。

Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle_MMRec_Duplex Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle_MMRec_Duplex

在一个EA中包含两个完全一样的基于 ColorSchaffJJRSXTrendCycle 指标信号的交易系统（用于买入和卖出交易），它们可以以不同方式配置，并且可以根据各个系统最近交易的结果来调整即将到来交易的交易量。