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Индикаторы

JFatlCandle_Chl - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1311
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор JFatlCandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч. Для того, чтобы индикатор не мешал восприятию свечного графика яркость индикатора уменьшена. Для нормального отображения индикатора следует включить чекбокс "График сверху" в свойствах графика.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input uint JLength=5;                                  // глубина JMA сглаживания                   
input int JPhase=100;                                  // параметр JMA сглаживания,
//---- изменяющийся в пределах -100 ... +100,
//---- влияет на качество переходного процесса;
input uint Gap=10;                                     // размер неучитываемого гэпа в пунктах
input uint BBLength=10;                                // период Боллинджера                                                   
input double BandsDeviation=1.0;                       // девиация

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор JFatlCandle_Chl

Рис.1. Индикатор JFatlCandle_Chl

Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle_MMRec_Duplex Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJJRSXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJCCXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

JSatlCandle_Chl JSatlCandle_Chl

Индикатор JSatlCandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

Super_Smoother Super_Smoother

Индикатор Ehlers SuperSmoother