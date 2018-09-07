Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJJRSXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Для этого все входные параметры эксперта разбиты на две большие группы:

Названия которых начинаются на букву L - это входные параметры для управления длинными позициями; Названия которых начинаются на букву S - это входные параметры для управления короткими позициями.

input uint L_Magic= 777 ;

input uint S_Magic= 555 ;

Эти две торговые систем используют разные магик-номера и являются абсолютно независимыми друг от друга. Реальные финансовые рынки редко когда бывают симметричными, и зачастую для торговли на повышение и понижение курса требуются абсолютно разные параметры одной и той же торговой системы. Для удобной настройки эксперта следует первоначально тестировать только одну из торговых систем, отключив вторую соответствующими переключателями.

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

А после настройки включить и настраивать только другую систему.

Для управления объемами открываемых позиций добавлены блоки входных переменных эксперта:

input uint L_TotalMMTriger= 5 ; input uint L_LossMMTriger= 3 ; input double L_SmallMM= 0.01 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT;

и

input uint S_TotalMMTriger= 5 ; input uint S_LossMMTriger= 3 ; input double S_SmallMM= 0.01 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.



Для работы советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JJRSX.ex5 и ColorSchaffJJRSXTrendCycle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.









Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.

Результаты тестирования за 2017 год на EURAUD H8:





Рис.2. График результатов тестирования.







