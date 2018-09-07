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Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle_MMRec_Duplex - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJJRSXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Для этого все входные параметры эксперта разбиты на две большие группы:

  1. Названия которых начинаются на букву L - это входные параметры для управления длинными позициями;
  2. Названия которых начинаются на букву S - это входные параметры для управления короткими позициями.
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта для лонгов        |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //L магик номер
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры эксперта для шортов        | 
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S магик номер

Эти две торговые систем используют разные магик-номера и являются абсолютно независимыми друг от друга. Реальные финансовые рынки редко когда бывают симметричными, и зачастую для торговли на повышение и понижение курса требуются абсолютно разные параметры одной и той же торговой системы. Для удобной настройки эксперта следует первоначально тестировать только одну из торговых систем, отключив вторую соответствующими переключателями.

input bool    L_PosOpen=true;       //L Разрешение для входа в лонг
input bool    L_PosClose=true;      //L Разрешение для выхода из лонгов

А после настройки включить и настраивать только другую систему.

Для управления объемами открываемых позиций добавлены блоки входных переменных эксперта:

input uint    L_TotalMMTriger=5;    //L количество последних сделок в Buy направлении для счёта стоплоссов
input uint    L_LossMMTriger=3;     //L количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM
input double  L_SmallMM=0.01;       //L Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  L_MM=0.1;             //L Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L способ определения размера лота

и

input uint    S_TotalMMTriger=5;    //S количество последних сделок в Sell направлении для счёта стоплоссов
input uint    S_LossMMTriger=3;     //S количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM
input double  S_SmallMM=0.01;       //S Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  S_MM=0.1;             //S Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S способ определения размера лота

При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JJRSX.ex5 и ColorSchaffJJRSXTrendCycle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.


Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.

Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.

Результаты тестирования за 2017 год на EURAUD H8:

Рис.2. График результатов тестирования.

Рис.2. График результатов тестирования.


Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.

Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJCCXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Hurst_Oscillator Hurst_Oscillator

Индикатор Hurst oscillator

JFatlCandle_Chl JFatlCandle_Chl

Индикатор JFatlCandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

JSatlCandle_Chl JSatlCandle_Chl

Индикатор JSatlCandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч