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Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle_MMRec_Duplex - эксперт для MetaTrader 5
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Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJJRSXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Для этого все входные параметры эксперта разбиты на две большие группы:
- Названия которых начинаются на букву L - это входные параметры для управления длинными позициями;
- Названия которых начинаются на букву S - это входные параметры для управления короткими позициями.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры эксперта для лонгов | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; //L магик номер
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры эксперта для шортов | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S магик номер
Эти две торговые систем используют разные магик-номера и являются абсолютно независимыми друг от друга. Реальные финансовые рынки редко когда бывают симметричными, и зачастую для торговли на повышение и понижение курса требуются абсолютно разные параметры одной и той же торговой системы. Для удобной настройки эксперта следует первоначально тестировать только одну из торговых систем, отключив вторую соответствующими переключателями.
input bool L_PosOpen=true; //L Разрешение для входа в лонг input bool L_PosClose=true; //L Разрешение для выхода из лонгов
А после настройки включить и настраивать только другую систему.
Для управления объемами открываемых позиций добавлены блоки входных переменных эксперта:
input uint L_TotalMMTriger=5; //L количество последних сделок в Buy направлении для счёта стоплоссов input uint L_LossMMTriger=3; //L количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM input double L_SmallMM=0.01; //L Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках input double L_MM=0.1; //L Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле input MarginMode L_MMMode=LOT; //L способ определения размера лота
и
input uint S_TotalMMTriger=5; //S количество последних сделок в Sell направлении для счёта стоплоссов input uint S_LossMMTriger=3; //S количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM input double S_SmallMM=0.01; //S Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках input double S_MM=0.1; //S Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле input MarginMode S_MMMode=LOT; //S способ определения размера лота
При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JJRSX.ex5 и ColorSchaffJJRSXTrendCycle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.
Результаты тестирования за 2017 год на EURAUD H8:
Рис.2. График результатов тестирования.
Рис.3. Примеры сделок на графике при несимметричных настройках.
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJCCXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыHurst_Oscillator
Индикатор Hurst oscillator
Индикатор JFatlCandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свечJSatlCandle_Chl
Индикатор JSatlCandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч