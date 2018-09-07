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Индикаторы

Super_Smoother - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1716
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор «Super Smoother» Джона Элерса.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

SS = c1 * (Applied price+PrevApplied price)/2.0+c2 * PrevSS+c3 * PrePrevSS

где:

c1 = 1.0-c2-c3
c2 = 2.0*a1*Cos(1.414*180.0/10.0)
c3 = -a1 * a1
a1 = Exp(-1.414*3.1415926/10.0)

JSatlCandle_Chl JSatlCandle_Chl

Индикатор JSatlCandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

JFatlCandle_Chl JFatlCandle_Chl

Индикатор JFatlCandle с двумя, заполненными цветным фоном каналами, построенными на среднеквадратичных отклонениях от High и Low индикаторных свеч

Hurst_Bands Hurst_Bands

Индикатор Hurst Bands

LBR_Paint_Bars LBR_Paint_Bars

Индикатор LBR Paint Bars