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Super_Smoother - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор «Super Smoother» Джона Элерса.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
SS = c1 * (Applied price+PrevApplied price)/2.0+c2 * PrevSS+c3 * PrePrevSS
где:
c1 = 1.0-c2-c3
c2 = 2.0*a1*Cos(1.414*180.0/10.0)
c3 = -a1 * a1
a1 = Exp(-1.414*3.1415926/10.0)
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