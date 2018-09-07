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LBR_Paint_Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор LBR Paint Bars рисует цветные свечи в зависимости от направления тренда. Тенденция определяется положением 2 линий волатильности. По этим двум линиям рисуется цветное облако-гистограмма.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Factor - доля ATR в расчёте ширины облака
- ATR period - период расчёта ATR
- HL period - период расчёта границ облака
- Color Candles - отображать цветные свечи (Yes/No)
Расчёт:
Edge1 = Min(Lowest(Low, HL period) + Delta;
Edge2 = Max(Highest(High, HL period) - Delta;
где:
Delta = ATR(ATR period) * Factor
Если включено отображение цветных свечей (Color Candles = Yes), то:
- если свеча закрыта выше облака и она бычья, то рисуется зелёная свеча
- если свеча закрыта выше облака и она медвежья, то рисуется светло-зелёная свеча
- если свеча закрыта ниже облака и она медвежья, то рисуется красная свеча
- если свеча закрыта ниже облака и она бычья, то рисуется оранжевая свеча
Hurst_Bands
Индикатор Hurst BandsSuper_Smoother
Индикатор Ehlers SuperSmoother
StdDev_Cross
Индикатор StdDev CrossToby_Crabel_NR_Pattern
Индикатор Toby Crabel NR Pattern