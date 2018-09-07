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Индикаторы

LBR_Paint_Bars - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1991
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор LBR Paint Bars рисует цветные свечи в зависимости от направления тренда. Тенденция определяется положением 2 линий волатильности. По этим двум линиям рисуется цветное облако-гистограмма.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Factor - доля ATR в расчёте ширины облака
  • ATR period - период расчёта ATR
  • HL period - период расчёта границ облака
  • Color Candles - отображать цветные свечи (Yes/No)

Расчёт:

Edge1 = Min(Lowest(Low, HL period) + Delta;
Edge2 = Max(Highest(High, HL period) - Delta;

где:

Delta = ATR(ATR period) * Factor

Если включено отображение цветных свечей (Color Candles = Yes), то:

  • если свеча закрыта выше облака и она бычья, то рисуется зелёная свеча
  • если свеча закрыта выше облака и она медвежья, то рисуется светло-зелёная свеча
  • если свеча закрыта ниже облака и она медвежья, то рисуется красная свеча
  • если свеча закрыта ниже облака и она бычья, то рисуется оранжевая свеча


Hurst_Bands Hurst_Bands

Индикатор Hurst Bands

Super_Smoother Super_Smoother

Индикатор Ehlers SuperSmoother

StdDev_Cross StdDev_Cross

Индикатор StdDev Cross

Toby_Crabel_NR_Pattern Toby_Crabel_NR_Pattern

Индикатор Toby Crabel NR Pattern