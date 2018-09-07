Индикатор LBR Paint Bars рисует цветные свечи в зависимости от направления тренда. Тенденция определяется положением 2 линий волатильности. По этим двум линиям рисуется цветное облако-гистограмма.



Имеет четыре настраиваемых параметра:

Factor - доля ATR в расчёте ширины облака



- доля ATR в расчёте ширины облака ATR period - период расчёта ATR

- период расчёта ATR HL period - период расчёта границ облака

- период расчёта границ облака Color Candles - отображать цветные свечи (Yes/No)



Расчёт:

Edge1 = Min(Lowest(Low, HL period) + Delta;

Edge2 = Max(Highest(High, HL period) - Delta; где: Delta = ATR(ATR period) * Factor

Если включено отображение цветных свечей (Color Candles = Yes), то:

если свеча закрыта выше облака и она бычья, то рисуется зелёная свеча

если свеча закрыта выше облака и она медвежья, то рисуется светло-зелёная свеча

если свеча закрыта ниже облака и она медвежья, то рисуется красная свеча

если свеча закрыта ниже облака и она бычья, то рисуется оранжевая свеча



