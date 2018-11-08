请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
James (Jim) M. Hurst 区带 构造了使用 Hurst 公式计算的中心线周围的百分比区带. 外部区带 (称为 ExtremeBands) 表示极端超买/超卖的条件. 内部区带表示潜在的价格折返点. 它们也可以作为动态的支撑/阻力水平.
指标有七个可以调节的参数:
- Period - 计算周期数
- Inner value - 内部区带偏移值
- Outer value - 外部区带偏移值
- Extreme value - 极端区带偏移值
- Show extreme lines - 显示极端值的线
- Show outer lines - 显示外部值的线
- Show inner lines - 显示内部值的线
计算:
Center = MA[Period/2-1] HExtreme = Center * (1+Extreme value/100) LExtreme = Center * (1-Extreme value/100) HOuter = Center * (1+Outer value/100) LOuter = Center * (1-Outer value/100) HInner = Center * (1+Inner value/100) LInner = Center * (1-Inner value/100)
其中:
MA = SMA(PRICE_MEDIAN, Period)
Hurst 区带经常与 Hurst 振荡指标一起使用, 特别是为了搜索区带和振荡指标线背离的情形。
图 1. Hurst 区带
图 2. Hurst 区带和 Hurst 振荡指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22195
XHullTrend_Digit_System
这个指标使用 XHullTrend_Digit 指标云实现了一个突破系统。Hurst_Oscillator
Hurst 振荡指标
Effort_Result
Effort Result (努力成果)指标DNC_Percentage
DNC 百分比指标