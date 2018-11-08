代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Hurst_Bands - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1722
等级:
(13)
已发布:
Hurst_Bands.mq5 (14.34 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

James (Jim) M. Hurst 区带 构造了使用 Hurst 公式计算的中心线周围的百分比区带. 外部区带 (称为 ExtremeBands) 表示极端超买/超卖的条件. 内部区带表示潜在的价格折返点. 它们也可以作为动态的支撑/阻力水平.

指标有七个可以调节的参数:

  • Period - 计算周期数
  • Inner value - 内部区带偏移值
  • Outer value - 外部区带偏移值
  • Extreme value - 极端区带偏移值
  • Show extreme lines - 显示极端值的线
  • Show outer lines - 显示外部值的线
  • Show inner lines - 显示内部值的线

计算:

Center   = MA[Period/2-1]
HExtreme = Center * (1+Extreme value/100)
LExtreme = Center * (1-Extreme value/100)
HOuter   = Center * (1+Outer value/100)
LOuter   = Center * (1-Outer value/100)
HInner   = Center * (1+Inner value/100)
LInner   = Center * (1-Inner value/100)

其中:

MA = SMA(PRICE_MEDIAN, Period)

Hurst 区带经常与 Hurst 振荡指标一起使用, 特别是为了搜索区带和振荡指标线背离的情形。

图 1. Hurst 区带


图 2. Hurst 区带和 Hurst 振荡指标


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22195

XHullTrend_Digit_System XHullTrend_Digit_System

这个指标使用 XHullTrend_Digit 指标云实现了一个突破系统。

Hurst_Oscillator Hurst_Oscillator

Hurst 振荡指标

Effort_Result Effort_Result

Effort Result (努力成果)指标

DNC_Percentage DNC_Percentage

DNC 百分比指标