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Hurst_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор Херста. Два индикатора: осциллятор Херста и Полосы Херста - результат работы, описанной в книге Джима Херста (Jim Hurst) "The Magic of Stock Transaction Timing"
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Smoothing - период сглаживания
Расчёт:
HO = MA - CMA[Period/2-1]
где:
CMA = SMA(PRICE_MEDIAN, Period)
MA = SMA(FlowValue, Smoothing)
- Если Close > PrevCloseFlowValue = High
- Если Close < PrevCloseFlowValue = Low
- Если Close == PrevCloseFlowValue = (High+Low)/2
Рис.1. Осциллятор Херста
Рис.2. Осциллятор Херста и Полосы Херста
Индикатор Effort ResultDNC
Индикатор DNC
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJCCXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыExp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle_MMRec_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJJRSXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.