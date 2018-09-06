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Индикаторы

Hurst_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1847
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(10)
Опубликован:
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Осциллятор Херста. Два индикатора: осциллятор Херста и Полосы Херста - результат работы, описанной в книге Джима Херста (Jim Hurst) "The Magic of Stock Transaction Timing"

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Smoothing - период сглаживания

Расчёт:

HO = MA - CMA[Period/2-1]

где:

CMA = SMA(PRICE_MEDIAN, Period)
MA  = SMA(FlowValue, Smoothing)

  • Если Close > PrevClose
    FlowValue = High
  • Если Close < PrevClose
    FlowValue = Low
  • Если Close == PrevClose
    FlowValue = (High+Low)/2

Рис.1. Осциллятор Херста


Рис.2. Осциллятор Херста и Полосы Херста

Effort_Result Effort_Result

Индикатор Effort Result

DNC DNC

Индикатор DNC

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJCCXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle_MMRec_Duplex Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorSchaffJJRSXTrendCycle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.