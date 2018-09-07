Если первое StdDev пересекает второе снизу-вверх, ставится синий указатель на среднюю цену двух StdDev (StdDev1+StdDev2)/2

Если первое StdDev пересекает второе сверху-вниз, ставится красный указатель на среднюю цену двух StdDev (StdDev1+StdDev2)/2