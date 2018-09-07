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StdDev_Cross - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор StdDev Cross отображает две линии Стандартного отклонения с разными параметрами и ставит сигнальные указатели в местах пересечения этих линий.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- First MA period - период расчёта первого StdDev
- First MA method - метод расчёта первого StdDev
- Second MA period - период расчёта второго StdDev
- Second MA method - метод расчёта второго StdDev
- Applied price - цена расчёта скользящих средних
Если первое StdDev пересекает второе снизу-вверх, ставится синий указатель на среднюю цену двух StdDev (StdDev1+StdDev2)/2
Если первое StdDev пересекает второе сверху-вниз, ставится красный указатель на среднюю цену двух StdDev (StdDev1+StdDev2)/2
LBR_Paint_Bars
Индикатор LBR Paint BarsHurst_Bands
Индикатор Hurst Bands
Toby_Crabel_NR_Pattern
Индикатор Toby Crabel NR PatternStandard_Deviation_Moving_Average_Ratio
Индикатор Standard Deviations/Moving Average Ratio