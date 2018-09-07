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Индикаторы

StdDev_Cross - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2030
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор StdDev Cross отображает две линии Стандартного отклонения с разными параметрами и ставит сигнальные указатели в местах пересечения этих линий.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • First MA period - период расчёта первого StdDev
  • First MA method - метод расчёта первого StdDev
  • Second MA period - период расчёта второго StdDev
  • Second MA method - метод расчёта второго StdDev
  • Applied price - цена расчёта скользящих средних

Если первое StdDev пересекает второе снизу-вверх, ставится синий указатель на среднюю цену двух StdDev (StdDev1+StdDev2)/2
Если первое StdDev пересекает второе сверху-вниз, ставится красный указатель на среднюю цену двух StdDev (StdDev1+StdDev2)/2




LBR_Paint_Bars LBR_Paint_Bars

Индикатор LBR Paint Bars

Hurst_Bands Hurst_Bands

Индикатор Hurst Bands

Toby_Crabel_NR_Pattern Toby_Crabel_NR_Pattern

Индикатор Toby Crabel NR Pattern

Standard_Deviation_Moving_Average_Ratio Standard_Deviation_Moving_Average_Ratio

Индикатор Standard Deviations/Moving Average Ratio