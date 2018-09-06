Индикатор-осциллятор Aroon Filter основан на индикаторе Aroon и является модифицированным осциллятором Aroon Horn - из расчёта убрано отношение к периоду расчёта.

Отображает направление тренда с фильтрацией его незначительных колебаний.

Имеет два настраиваемых параметра

Period - период расчёта Aroon

- период расчёта Aroon Filter - величина фильтра

Расчёт: AF = Up - Dn где:

Up = 100.0 * (Period-MaxBar+index) / Period

Dn = 100.0 * (Period-MinBar+index) / Period

MaxBar, MinBar - индекс максимальной и минимальной цен в диапазоне Period

index - индекс текущего бара

