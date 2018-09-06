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Aroon_Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Aroon Filter основан на индикаторе Aroon и является модифицированным осциллятором Aroon Horn - из расчёта убрано отношение к периоду расчёта.
Отображает направление тренда с фильтрацией его незначительных колебаний.
Имеет два настраиваемых параметра
- Period - период расчёта Aroon
- Filter - величина фильтра
Расчёт:
AF = Up - Dn
где:
Up = 100.0 * (Period-MaxBar+index) / Period
Dn = 100.0 * (Period-MinBar+index) / Period
MaxBar, MinBar - индекс максимальной и минимальной цен в диапазоне Period
index - индекс текущего бара
Восходящий тренд отображается зелёным цветом
Нисходящий тренд отображается красным цветом
Отфильтрованные значения отображаются серым цветом
Индикатор Aroon HornEasy Canvas
Данная библиотека и класс iCanvas упростит написание программ с применением Canvas.
Индикатор Auto EnvelopeOBOS
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