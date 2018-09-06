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Индикаторы

Aroon_Horn - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1631
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Aroon Horn основан на индикаторе Aroon. Отображает направление тренда с фильтрацией его незначительных колебаний.

Имеет два настраиваемых параметра

  • Period - период расчёта Aroon
  • Filter - величина фильтра

Расчёт:

AH = 10.0 * (Up-Dn) / Period

где:

Up = 100.0 * (Period-MaxBar+index) / Period
Dn = 100.0 * (Period-MinBar+index) / Period
MaxBar, MinBar - индекс максимальной и минимальной цен в диапазоне Period
index - индекс текущего бара

Восходящий тренд отображается зелёным цветом
Нисходящий тренд отображается красным цветом
Отфильтрованные значения отображаются серым цветом

Easy Canvas Easy Canvas

Данная библиотека и класс iCanvas упростит написание программ с применением Canvas.

TradeTransactions TradeTransactions

Доступ к данным OnTradeTransaction в любом месте программы

Aroon_Filter Aroon_Filter

Индикатор Aroon Filter

Auto_Envelope Auto_Envelope

Индикатор Auto Envelope