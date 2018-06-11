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AROON - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Aroon был разработан Тушаром Чанде (Tushar Chande) в 1995 году для оценки силы тренда. Индикатор может использоваться для определения того, когда существующая тенденция может изменить направление.
По сути, индикатор измеряет время, необходимое для достижения ценой наивысших и наинизших значений за определенный промежуток времени в процентах от общего времени. Индикатор состоит из линии "Aroon up", измеряющей силу восходящего тренда, и линии "Aroon down", измеряющей силу нисходящего тренда.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Расчет:
Aroon Up[i] = 100 * (Period - i + PosMax) / Period
Aroon Dn[i] = 100 * (Period - i + PosMin) / Period
Aroon Dn[i] = 100 * (Period - i + PosMin) / Period
где:
PosMax, PosMin - номера баров максимальной и минимальной цен в заданном диапазоне Period.
Candle_Code
Индикатор "Код свечи" отображает в отдельном окне графика "код" свечей в виде линий, построенных по соотношению параметров каждой свечи.CADX
Индикатор относительной силы тренда.