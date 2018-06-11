Индикатор Aroon был разработан Тушаром Чанде (Tushar Chande) в 1995 году для оценки силы тренда. Индикатор может использоваться для определения того, когда существующая тенденция может изменить направление.

По сути, индикатор измеряет время, необходимое для достижения ценой наивысших и наинизших значений за определенный промежуток времени в процентах от общего времени. Индикатор состоит из линии "Aroon up", измеряющей силу восходящего тренда, и линии "Aroon down", измеряющей силу нисходящего тренда.

Имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Overbought - уровень перекупленности;

- уровень перекупленности; Oversold - уровень перепроданности.