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Индикаторы

AROON - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор Aroon был разработан Тушаром Чанде (Tushar Chande) в 1995 году для оценки силы тренда. Индикатор может использоваться для определения того, когда существующая тенденция может изменить направление.

По сути, индикатор измеряет время, необходимое для достижения ценой наивысших и наинизших значений за определенный промежуток времени в процентах от общего времени. Индикатор состоит из линии "Aroon up", измеряющей силу восходящего тренда, и линии "Aroon down", измеряющей силу нисходящего тренда.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Расчет:

Aroon Up[i] = 100 * (Period - i + PosMax) / Period
Aroon Dn[i] = 100 * (Period - i + PosMin) / Period

где:

PosMax, PosMin - номера баров максимальной и минимальной цен в заданном диапазоне Period.

Candle_Code Candle_Code

Индикатор "Код свечи" отображает в отдельном окне графика "код" свечей в виде линий, построенных по соотношению параметров каждой свечи.

CADX CADX

Индикатор относительной силы тренда.

BBB BBB

Индикатор Bull And Bear Balance.

DBB DBB

Индикатор Distance from Bollinger Bands.