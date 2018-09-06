Auto Envelope - индикатор конвертов, который автоматически изменяет размер канала, вычисляя стандартное отклонение для последних 100 баров. Он предназначен для изменения значения не чаще одного раза в неделю, что делает его пригодным даже для внутридневных данных.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

MA period - период расчёта скользящей средней

- период расчёта скользящей средней MA method - метод расчёта скользящей средней

- метод расчёта скользящей средней Deviation factor - коэффициент стандартного отклонения

- коэффициент стандартного отклонения Deviation period - период расчёта стандартного отклонения