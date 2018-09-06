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Auto_Envelope - индикатор для MetaTrader 5
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Auto Envelope - индикатор конвертов, который автоматически изменяет размер канала, вычисляя стандартное отклонение для последних 100 баров. Он предназначен для изменения значения не чаще одного раза в неделю, что делает его пригодным даже для внутридневных данных.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- MA period - период расчёта скользящей средней
- MA method - метод расчёта скользящей средней
- Deviation factor - коэффициент стандартного отклонения
- Deviation period - период расчёта стандартного отклонения
Расчёт:
Central = MA
Top = Central + Channel / 2.0
Bottom = Central - Channel / 2.0
где:
Channel = StdDev * Deviation factor * Central / 10.0
StdDev - StdDev(Raw, Deviation period)
Raw = 2.0 * Max(Abs(High-MA), Abs(Low-MA)) / MA
MA - MA(Close, MA period, MA method)
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