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Индикаторы

Auto_Envelope - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2156
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Auto Envelope - индикатор конвертов, который автоматически изменяет размер канала, вычисляя стандартное отклонение для последних 100 баров. Он предназначен для изменения значения не чаще одного раза в неделю, что делает его пригодным даже для внутридневных данных.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • MA period - период расчёта скользящей средней
  • MA method - метод расчёта скользящей средней
  • Deviation factor - коэффициент стандартного отклонения
  • Deviation period - период расчёта стандартного отклонения

Расчёт:

Central = MA
Top = Central + Channel / 2.0
Bottom = Central - Channel / 2.0

где:

Channel = StdDev * Deviation factor * Central / 10.0
StdDev - StdDev(Raw, Deviation period)
Raw = 2.0 * Max(Abs(High-MA), Abs(Low-MA)) / MA
MA - MA(Close, MA period, MA method)

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