请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Aroon Filter 振荡指标是基于 Aroon 指标的，是一个修改版的 Aroon Horn 振荡指标 - 删除了计算周期数的比例。
本指标可以过滤掉小的波动而显示趋势的方向，
它有两个可以调整的参数
- Period - Aroon 计算周期数
- Filter - 过滤器大小
计算:
AF = Up - Dn
其中:
Up = 100.0 * (Period-MaxBar+index) / Period Dn = 100.0 * (Period-MinBar+index) / Period MaxBar, MinBar - 在周期数 Period 范围内的最高价和最低价索引 index - 当前柱的索引
多头趋势以 绿色 显示
空头趋势以 红色显示
排除掉的数值以 灰色 显示。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22183
Auto_Envelope
Auto Envelope 指标OBOS
OBOS 指标
Aroon_Horn
Aroon Horn 指标JFatlCandle__HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 JFatlCandle_HTF 指标