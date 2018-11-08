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Aroon_Filter - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(12)
已发布:
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Aroon Filter 振荡指标是基于 Aroon 指标的，是一个修改版的 Aroon Horn 振荡指标 - 删除了计算周期数的比例。
本指标可以过滤掉小的波动而显示趋势的方向，

它有两个可以调整的参数

  • Period - Aroon 计算周期数
  • Filter - 过滤器大小

计算:

AF = Up - Dn

其中:

Up = 100.0 * (Period-MaxBar+index) / Period
Dn = 100.0 * (Period-MinBar+index) / Period
MaxBar, MinBar - 在周期数 Period 范围内的最高价和最低价索引
index - 当前柱的索引

多头趋势以 绿色 显示
空头趋势以 红色显示
排除掉的数值以 灰色 显示。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22183

Auto_Envelope Auto_Envelope

Auto Envelope 指标

OBOS OBOS

OBOS 指标

Aroon_Horn Aroon_Horn

Aroon Horn 指标

JFatlCandle__HTF JFatlCandle__HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 JFatlCandle_HTF 指标