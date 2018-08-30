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Exp_XHullTrend_Digit - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_XHullTrend_Digit построен на основе сигналов трендового индикатора XHullTrend_Digit. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XHullTrend_Digit.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H8:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор Trix oscillatorTBS_Histogram
Индикатор Tick Based Stochastic with histogram
Торговая система на сигналах индикатора MA_Rounding_Candle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыExp_SSL_NRTR_Tm_Plus
Торговая система на сигналах индикатора SSL_NRTR с возможностью удержания позиций точно фиксированное время