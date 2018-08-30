Эксперт Exp_XHullTrend_Digit построен на основе сигналов трендового индикатора XHullTrend_Digit. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XHullTrend_Digit.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H8:





Рис. 2. График результатов тестирования