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Exp_XHullTrend_Digit - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт Exp_XHullTrend_Digit построен на основе сигналов трендового индикатора XHullTrend_Digit. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XHullTrend_Digit.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на USDJPY H8:

Рис. 2. График результатов тестирования


Рис. 2. График результатов тестирования

Trix Trix

Индикатор Trix oscillator

TBS_Histogram TBS_Histogram

Индикатор Tick Based Stochastic with histogram

Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора MA_Rounding_Candle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus

Торговая система на сигналах индикатора SSL_NRTR с возможностью удержания позиций точно фиксированное время