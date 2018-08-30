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Индикаторы

Trix - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор Trix oscillator - осциллятор на основе тройной сглаженной скользящей средней.
Индикатор был разработан в начале 1980-х годов Джеком Хатсоном (Jack Hutson) - редактором журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • First MA method - метод расчёта первой МА
  • Second MA method - метод расчёта второй МА
  • Third MA method - метод расчёта третьей МА
  • Signal period - период расчёта сигнальной линии
  • Signal method - метод расчёта сигнальной линии
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

Trix = (MA3 - PrevMA3) / PrevMA3
Signal = MA(Trix, Signal period, Signal method)
Histogram = Trix - Signal

где:

MA3 = MA(MA2, Period, Third MA method)
MA2 = MA(MA1, Period, Second MA method)
MA1 = MA(Applied price, Period, First MA method)

Формула взята из Appel, Gerald: Winning Stock Market Systems. Signalert Corp., Great Neck, N.Y. 1974.

Общее правило:
Покупайте, когда Trix находится ниже нуля и пересекает свою сигнальную линию снизу-вверх.
Продавайте, когда Trix находится выше нуля и пересекает свою сигнальную линию сверху-вниз.
Либо по смене цвета гистограммы, что может служить как предварительным сигналом, предвещающим пересечение линий индикатора, так и сигналами для работы на откатах цены.

TBS_Histogram TBS_Histogram

Индикатор Tick Based Stochastic with histogram

TBS TBS

Индикатор Tick Based Stochastic

Exp_XHullTrend_Digit Exp_XHullTrend_Digit

Эксперт Exp_XHullTrend_Digit на основе сигналов трендового индикатора XHullTrend_Digit

Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора MA_Rounding_Candle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы