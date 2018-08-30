Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trix - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2246
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Trix oscillator - осциллятор на основе тройной сглаженной скользящей средней.
Индикатор был разработан в начале 1980-х годов Джеком Хатсоном (Jack Hutson) - редактором журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- First MA method - метод расчёта первой МА
- Second MA method - метод расчёта второй МА
- Third MA method - метод расчёта третьей МА
- Signal period - период расчёта сигнальной линии
- Signal method - метод расчёта сигнальной линии
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
Trix = (MA3 - PrevMA3) / PrevMA3
Signal = MA(Trix, Signal period, Signal method)
Histogram = Trix - Signal
где:
MA3 = MA(MA2, Period, Third MA method)
MA2 = MA(MA1, Period, Second MA method)
MA1 = MA(Applied price, Period, First MA method)
Формула взята из Appel, Gerald: Winning Stock Market Systems. Signalert Corp., Great Neck, N.Y. 1974.
Общее правило:
Покупайте, когда Trix находится ниже нуля и пересекает свою сигнальную линию снизу-вверх.
Продавайте, когда Trix находится выше нуля и пересекает свою сигнальную линию сверху-вниз.
Либо по смене цвета гистограммы, что может служить как предварительным сигналом, предвещающим пересечение линий индикатора, так и сигналами для работы на откатах цены.
Индикатор Tick Based Stochastic with histogramTBS
Индикатор Tick Based Stochastic
Эксперт Exp_XHullTrend_Digit на основе сигналов трендового индикатора XHullTrend_DigitExp_MA_Rounding_Candle_MMRec
Торговая система на сигналах индикатора MA_Rounding_Candle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы