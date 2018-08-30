Индикатор Trix oscillator - осциллятор на основе тройной сглаженной скользящей средней.

Индикатор был разработан в начале 1980-х годов Джеком Хатсоном (Jack Hutson) - редактором журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities.

Имеет семь настраиваемых параметров:

Формула взята из Appel, Gerald: Winning Stock Market Systems. Signalert Corp., Great Neck, N.Y. 1974.

Общее правило:

Покупайте, когда Trix находится ниже нуля и пересекает свою сигнальную линию снизу-вверх.

Продавайте, когда Trix находится выше нуля и пересекает свою сигнальную линию сверху-вниз.

Либо по смене цвета гистограммы, что может служить как предварительным сигналом, предвещающим пересечение линий индикатора, так и сигналами для работы на откатах цены.

