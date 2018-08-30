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Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора MA_Rounding_Candle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое сменой цвета свечек индикатора.

Для управления объемами открываемых позиций добавлен блок входных переменных эксперта:

input uint    BuyTotalMMTriger=5; // Количество последних сделок в Buy направлении для счёта стоплоссов
input uint    BuyLossMMTriger=3;  // Количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM
input uint    SellTotalMMTriger=5;// Количество последних сделок в Sell направлении для счёта стоплоссов
input uint    SellLossMMTriger=3; // Количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM
input double  SmallMM_=0.01;      // Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  MM=0.1;             // Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле
input MarginMode MMMode=LOT;      // Способ определения размера лота

При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов MA_Rounding.ex5  и MA_Rounding_Candle.ex5  в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию с использованием стопов.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H1:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_XHullTrend_Digit Exp_XHullTrend_Digit

Эксперт Exp_XHullTrend_Digit на основе сигналов трендового индикатора XHullTrend_Digit

Trix Trix

Индикатор Trix oscillator

Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus

Торговая система на сигналах индикатора SSL_NRTR с возможностью удержания позиций точно фиксированное время

Sprut Sprut

Сетка Stop и Limit отложенных ордеров.