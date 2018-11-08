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EA

Exp_XHullTrend_Digit - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_XHullTrend_Digit.mq5 (16.84 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (236.36 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XHullTrend_Digit.mq5 (15.68 KB) 预览
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Exp_XHullTrend_Digit 是基于 XHullTrend_Digit 趋势指标所生成的信号的。当柱形关闭时，如果指标云的颜色发生变化就生成信号。

为了使 EA 能够正确运行，需要把编译好的指标文件 XHullTrend_Digit.ex5 放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 图表上交易的例子

图 1. 图表上交易的例子

在2017年 USDJPY H8 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22117

Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus

这个交易系统是基于 SSL_NRTR 指标信号的，可以设置固定的持仓时间。

SSL_NRTR_HTF SSL_NRTR_HTF

在输入参数中带有时段选项的 SSL_NRTR 指标。

Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec

这个交易系统是基于 MA_Rounding_Candle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前的交易结果来调整交易量。

Trix Trix

Trix 振荡指标