Exp_XHullTrend_Digit 是基于 XHullTrend_Digit 趋势指标所生成的信号的。当柱形关闭时，如果指标云的颜色发生变化就生成信号。

为了使 EA 能够正确运行，需要把编译好的指标文件 XHullTrend_Digit.ex5 放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。





图 1. 图表上交易的例子

在2017年 USDJPY H8 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表