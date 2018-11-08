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Exp_XHullTrend_Digit - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Exp_XHullTrend_Digit 是基于 XHullTrend_Digit 趋势指标所生成的信号的。当柱形关闭时，如果指标云的颜色发生变化就生成信号。
为了使 EA 能够正确运行，需要把编译好的指标文件 XHullTrend_Digit.ex5 放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹下。
使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 图表上交易的例子
在2017年 USDJPY H8 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22117
Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus
这个交易系统是基于 SSL_NRTR 指标信号的，可以设置固定的持仓时间。SSL_NRTR_HTF
在输入参数中带有时段选项的 SSL_NRTR 指标。
Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec
这个交易系统是基于 MA_Rounding_Candle 指标信号的，并且可以根据交易系统中之前的交易结果来调整交易量。Trix
Trix 振荡指标