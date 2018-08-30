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Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора SSL_NRTR, с возможностью удержания позиций точно фиксированное время. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел цвета индикатора с нетрендового на трендовый или с трендового на противоположный трендовый. Как только время удержания позиции превысит фиксированный в настройках лимит, так сразу эта позиция будет закрыта:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для выхода из позиций по времени input uint nTime=3840; //Время удержания открытой позиции в минутах
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SSL_NRTR.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система на сигналах индикатора MA_Rounding_Candle с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыExp_XHullTrend_Digit
Эксперт Exp_XHullTrend_Digit на основе сигналов трендового индикатора XHullTrend_Digit
Сетка Stop и Limit отложенных ордеров.SSL_NRTR_HTF
Индикатор SSL_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах