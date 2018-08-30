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TBS_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Tick Based Stochastic with histogram - модифицированный стохастик с гистограммой разности линий K и D.
Имеет десять настраиваемых параметров:
- %K period - период линии K стохастика
- %D period - период линии D стохастика
- Slowing - замедление
- %K method - метод расчёта линии K стохастика
- %D method - метод расчёта линии D стохастика
- Applied price - цена расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
- Show %K line - отображать линию K (Yes/No)
- Show %D line - отображать линию D (Yes/No)
Расчёт:
K = MA(FastK, Slowing, %K method)
D = MA(K, %D period, %D method)
H = K - D
где:
FastK = 100.0 * mins/maxes
mins = Applied price - minLow
maxes = maxHigh - minLow
minLow, maxHigh - минимальная и максимальная цены в диапазоне %K period
H - гистограмма
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