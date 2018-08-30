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Индикаторы

TBS - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1545
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор Tick Based Stochastic - как и Bar Based Stochastic - модифицированный стохастик

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • %K period - период линии K стохастика
  • %D period - период линии D стохастика
  • Slowing - замедление
  • %K method - метод расчёта линии K стохастика
  • %D method - метод расчёта линии D стохастика
  • Applied price - цена расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

K = MA(FastK, Slowing, %K method)
D = MA(K, %D period, %D method)

где:

FastK = 100.0 * mins/maxes
mins  = Applied price - minLow
maxes = maxHigh - minLow
minLow, maxHigh - минимальная и максимальная цены в диапазоне %K period



StochasticEx StochasticEx

Индикатор Stochastic expansion

PVA PVA

Индикатор SonicR PVA Volumes

TBS_Histogram TBS_Histogram

Индикатор Tick Based Stochastic with histogram

Trix Trix

Индикатор Trix oscillator