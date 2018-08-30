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StochasticEx - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Stochastic expansion - стохастический осциллятор с иным расчётом и, соответственно, иным отображением.
Имеет три настраиваемых параметра:
- %K period - период расчёта линии K
- Slowing - период расчёта замедления
- Noise filter period - период расчёта фильтра шума (сигнальная линия)
Расчёт:
K = KB1+KB2
Signal = SMA(K, Noise filter period)
где:
KB1 = AvgLow/AvgHigh
KB2 = -AvgHigh/AvgLow
AvgLow = SMA(LowB, Slowing)
AvgHigh = SMA(HighB,Slowing)
LowB = Close-Min
HighB = Max-Close
Min, Max - минимальная и максимальная цены в диапазоне %K period
PVA
Индикатор SonicR PVA VolumesXRSI_Candle_Vol_Zer_HTF
Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
TBS
Индикатор Tick Based StochasticTBS_Histogram
Индикатор Tick Based Stochastic with histogram