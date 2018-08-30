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Индикаторы

StochasticEx - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1571
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Stochastic expansion - стохастический осциллятор с иным расчётом и, соответственно, иным отображением.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • %K period - период расчёта линии K
  • Slowing - период расчёта замедления
  • Noise filter period - период расчёта фильтра шума (сигнальная линия)

Расчёт:

K = KB1+KB2
Signal = SMA(K, Noise filter period)

где:

KB1 = AvgLow/AvgHigh
KB2 = -AvgHigh/AvgLow
AvgLow  = SMA(LowB, Slowing)
AvgHigh = SMA(HighB,Slowing)
LowB  = Close-Min
HighB = Max-Close
Min, Max - минимальная и максимальная цены в диапазоне %K period


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