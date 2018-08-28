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BBS - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Bar Based Stochastic - модифицированный стохастик.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- %K period - период линии K стохастика
- %D period - период линии D стохастика
- Slowing - замедление
- %K method - метод расчёта линии K стохастика
- %D method - метод расчёта линии D стохастика
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
K = MA(FastK, Slowing, %K method)
D = MA(K, %D period, %D method)
где:
FastK = 100.0 * mins/maxes
mins = Close - minLow
maxes = maxHigh - minLow
minLow, maxHigh - минимальная и максимальная цены в диапазоне %K period
Exp_XDeMarker_Histogram_Vol
Торговая система на сигналах индикатора XDeMarker_Histogram_VolXDeMarker_Histogram_Vol_Direct
Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах
BBS_Histogram
Индикатор Bar Based Stochastic with histogramBetter_Bollinger_Band
Индикатор Better Bollinger Band