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PVA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор нарастания и экстремальных значений объёмов SonicR PVA Volumes
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Climax period - период расчёта экстремальных значений
- Rising period - период расчёта зарождающихся значений
- Rising factor - коэффициент поправки зарождающихся значений относительно объёма свечи
- Extreme factor - коэффициент поправки экстремальных значений относительно объёма свечи
Индикатор отображает пять состояний:
- Нарастание объёмов на бычьей свече - бледно-зелёным цветом
- Нарастание объёмов медвежьей свече - оранжевым цветом
- Экстремальные объёмы на бычьей свече - зелёным цветом
- Экстремальные объёмы на медвежьей свече - красным цветом
- Нейтральные значения объёмов - серым цветом
XRSI_Candle_Vol_Zer_HTF
Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXCCI_Candle_Vol_Zer_HTF
Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
StochasticEx
Индикатор Stochastic expansionTBS
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