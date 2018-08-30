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Индикаторы

PVA - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2689
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор нарастания и экстремальных значений объёмов  SonicR PVA Volumes

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Climax period - период расчёта экстремальных значений
  • Rising period - период расчёта зарождающихся значений
  • Rising factor - коэффициент поправки зарождающихся значений относительно объёма свечи
  • Extreme factor - коэффициент поправки экстремальных значений относительно объёма свечи

Индикатор отображает пять состояний:

  1. Нарастание объёмов на бычьей свече - бледно-зелёным цветом
  2. Нарастание объёмов медвежьей свече - оранжевым цветом
  3. Экстремальные объёмы на бычьей свече - зелёным цветом
  4. Экстремальные объёмы на медвежьей свече - красным цветом
  5. Нейтральные значения объёмов - серым цветом


XRSI_Candle_Vol_Zer_HTF XRSI_Candle_Vol_Zer_HTF

Индикатор XRSI_Candle_Vol_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XCCI_Candle_Vol_Zer_HTF XCCI_Candle_Vol_Zer_HTF

Индикатор XCCI_Candle_Vol_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

StochasticEx StochasticEx

Индикатор Stochastic expansion

TBS TBS

Индикатор Tick Based Stochastic