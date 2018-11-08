与基于柱形的随机振荡指标类似, 基于分时的随机振荡指标是一个修改版的随机振荡指标

它有八个可以调整的参数:

%K period - 随机振荡指标 K 线周期数

- 随机振荡指标 K 线周期数 %D period - 随机振荡指标 D 线周期数

- 随机振荡指标 D 线周期数 Slowing - 慢速

- 慢速 %K method - 随机振荡K线的计算方法

- 随机振荡K线的计算方法 %D method - 随机振荡 D 线的计算方法

- 随机振荡 D 线的计算方法 Applied price



Overbought - 超买水平

- 超买水平 Oversold - 超卖水平