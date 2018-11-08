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与基于柱形的随机振荡指标类似, 基于分时的随机振荡指标是一个修改版的随机振荡指标
它有八个可以调整的参数:
- %K period - 随机振荡指标 K 线周期数
- %D period - 随机振荡指标 D 线周期数
- Slowing - 慢速
- %K method - 随机振荡K线的计算方法
- %D method - 随机振荡 D 线的计算方法
- Applied price
- Overbought - 超买水平
- Oversold - 超卖水平
计算:
K = MA(FastK, Slowing, %K method) D = MA(K, %D period, %D method)
其中:
FastK = 100.0 * mins/maxes mins = Applied price - minLow maxes = maxHigh - minLow minLow, maxHigh - 在 %K 周期数范围内的最低价和最高价
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22113
TBS_Histogram
使用柱形图的基于分时的随机振荡指标Trix
Trix 振荡指标
StochasticEx
扩展的随机振荡指标PVA
SonicR PVA 交易量指标