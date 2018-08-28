Если цена торгового инструмента идет вверх, а линия индикатора падает - это дивергенция и сигнал к возможному развороту рынка. При этом, это лишь предупреждение о возможном развороте, так как в силу некоторых особенностей индикатора расхождение в направлениях его линии и графика цен может продолжаться продолжительное время. Но когда линия индикатора подтверждает своим направлением движение графика цены, то такое состояние указывает на сильный текущий тренд.