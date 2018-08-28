Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Modified_Advance_Decline_Line - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1734
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Modified Advance Decline line - модифицированный трендовый индикатор ADL (Advances/Declines Line). Сравнивает за определенный период времени разность моментов возрастания графика торгового инструмента с моментами падения. Применяется для выяснения силы тренда и для выявления разворотов рынка. Расчёт производится с учётом тиковых объёмов.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
MADL = PrevMADL + (2.0*Close-High-Low) / (High-Low) * (Volume+MA)
где
MA - SMA(Volume, Period)
Если цена торгового инструмента идет вверх, а линия индикатора падает - это дивергенция и сигнал к возможному развороту рынка. При этом, это лишь предупреждение о возможном развороте, так как в силу некоторых особенностей индикатора расхождение в направлениях его линии и графика цен может продолжаться продолжительное время. Но когда линия индикатора подтверждает своим направлением движение графика цены, то такое состояние указывает на сильный текущий тренд.
Советник на базе индикатора iMACD (). Выражение показаний MACD через Point().Proffessor v3
Сетка отложенных ордеров. Используется индикатор iADX (Average Directional Movement Index, ADX).
Индикатор Mogalef BandsPower_Measure
Индикатор Power measure