CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Modified_Advance_Decline_Line - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1734
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Modified Advance Decline line - модифицированный трендовый индикатор ADL (Advances/Declines Line). Сравнивает за определенный период времени разность моментов возрастания графика торгового инструмента с моментами падения. Применяется для выяснения силы тренда и для выявления разворотов рынка. Расчёт производится с учётом тиковых объёмов.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

MADL = PrevMADL + (2.0*Close-High-Low) / (High-Low) * (Volume+MA)

где

MA - SMA(Volume, Period)

Если цена торгового инструмента идет вверх, а линия индикатора падает - это дивергенция и сигнал к возможному развороту рынка. При этом, это лишь предупреждение о возможном развороте, так как в силу некоторых особенностей индикатора расхождение в направлениях  его линии и графика цен может продолжаться продолжительное время. Но когда линия индикатора подтверждает своим направлением движение графика цены, то такое состояние указывает на сильный текущий тренд.

Sensitive Sensitive

Советник на базе индикатора iMACD (). Выражение показаний MACD через Point().

Proffessor v3 Proffessor v3

Сетка отложенных ордеров. Используется индикатор iADX (Average Directional Movement Index, ADX).

Mogalef Mogalef

Индикатор Mogalef Bands

Power_Measure Power_Measure

Индикатор Power measure