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Индикаторы

Advance_Decline_Line - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2381
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(12)
Опубликован:
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Индикатор ADL (Advances/Declines Line) отображает соотношение положительных и отрицательных приращений цены за заданный промежуток времени.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Use Cumulative mode - использовать "накопительный" алгоритм расчета (Yes/No).

Расчет:

ADL = (Up - Dn)

Если Use Cumulative mode = Yes, то:

ADL = (Up - Dn) + ADL прошлого дня

где:

Up = Up(Period)
Dn = Dn(Period)
  • Up - количество бычьих свечей за период;
  • Dn - количество медвежьих свечей за период.

Рис.1 Use Cumulative mode = Yes

Рис.1 Use Cumulative mode = Yes

Рис.2 Use Cumulative mode = No

Рис.2 Use Cumulative mode = No

ID_Close_Rectangle_TL_AL ID_Close_Rectangle_TL_AL

Утилита для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников, трендовых линий или линий со стрелкой до каких-либо баров/свечей.

ASCtrend_NRTR ASCtrend_NRTR

Индикатор ASCtrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.

ESM ESM

Индикатор ESM (Elsig's Shifting Mean) отображает усредненное смещение цены за заданный промежуток времени (баров).

GAPO GAPO

Индикатор-осциллятор волатильности Индекс Диапазона Гопалакришнан (GAPO - Gopalakrishnan Range Index Oscillator) количественно оценивает изменчивость инструмента, основываясь на логарифме торгового диапазона за N-дневный период.