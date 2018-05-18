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Advance_Decline_Line - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ADL (Advances/Declines Line) отображает соотношение положительных и отрицательных приращений цены за заданный промежуток времени.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Use Cumulative mode - использовать "накопительный" алгоритм расчета (Yes/No).
Расчет:
Если Use Cumulative mode = Yes, то:
где:
Dn = Dn(Period)
- Up - количество бычьих свечей за период;
- Dn - количество медвежьих свечей за период.
Рис.1 Use Cumulative mode = Yes
Рис.2 Use Cumulative mode = No
Утилита для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников, трендовых линий или линий со стрелкой до каких-либо баров/свечей.ASCtrend_NRTR
Индикатор ASCtrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.
Индикатор ESM (Elsig's Shifting Mean) отображает усредненное смещение цены за заданный промежуток времени (баров).GAPO
Индикатор-осциллятор волатильности Индекс Диапазона Гопалакришнан (GAPO - Gopalakrishnan Range Index Oscillator) количественно оценивает изменчивость инструмента, основываясь на логарифме торгового диапазона за N-дневный период.