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Индикаторы

Mogalef - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор Mogalef Bands разработан трейдером Эриком Леффортом, и состоит из трех линий: центральной, показывающей теоретическую середину торгового коридора (средневзвешенный уровень цены), нижней - тоже самое, но по минимальным ценам, и верхней линии, построенной соответственно по максимальным ценам. Таким образом образуется торговый коридор.

По утверждению автора, в большинстве случаев после выхода за рамки коридора цена стремится вернуться обратно в него, после чего направляется к центральной линии.

В отличие от авторского расчёта, верхняя и нижняя линии коридора рассчитываются при помощи стандартного отклонения.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Linear regression period - период линейной регрессии для расчёта центральной линии канала
  • Standard deviation period - период стандартного отклонения для расчёта крайних линий канала
  • Multiplier - множитель для расчёта ширины канала

Расчёт:

Central = LinearReg((Open+High+Low+(2*Close))/5)
Top Band = Central + Multiplier * Deviation
Bottom Band = Central - Multiplier * Deviation

где:

Deviation = StdDev(Close,Standard deviation period,SMA)

  • Если Central < PrevTop && Central > PrevBottom

Top     = PrevTop
Central = PrevCentral
Bottom  = PrevBottom


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