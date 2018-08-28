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Mogalef - индикатор для MetaTrader 5
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По утверждению автора, в большинстве случаев после выхода за рамки коридора цена стремится вернуться обратно в него, после чего направляется к центральной линии.
В отличие от авторского расчёта, верхняя и нижняя линии коридора рассчитываются при помощи стандартного отклонения.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Linear regression period - период линейной регрессии для расчёта центральной линии канала
- Standard deviation period - период стандартного отклонения для расчёта крайних линий канала
- Multiplier - множитель для расчёта ширины канала
Расчёт:
Central = LinearReg((Open+High+Low+(2*Close))/5)
Top Band = Central + Multiplier * Deviation
Bottom Band = Central - Multiplier * Deviation
где:
Deviation = StdDev(Close,Standard deviation period,SMA)
- Если Central < PrevTop && Central > PrevBottom
Top = PrevTop
Central = PrevCentral
Bottom = PrevBottom
Индикатор Modified Advance Decline lineSensitive
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