разработан трейдером Эриком Леффортом, и состоит из трех линий: центральной, показывающей теоретическую середину торгового коридора (средневзвешенный уровень цены), нижней - тоже самое, но по минимальным ценам, и верхней линии, построенной соответственно по максимальным ценам. Таким образом образуется торговый коридор.

Индикатор Mogalef Bands

По утверждению автора, в большинстве случаев после выхода за рамки коридора цена стремится вернуться обратно в него, после чего направляется к центральной линии.

В отличие от авторского расчёта, верхняя и нижняя линии коридора рассчитываются при помощи стандартного отклонения.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

Linear regression period - период линейной регрессии для расчёта центральной линии канала

- период линейной регрессии для расчёта центральной линии канала Standard deviation period - период стандартного отклонения для расчёта крайних линий канала

- период стандартного отклонения для расчёта крайних линий канала Multiplier - множитель для расчёта ширины канала

Расчёт: Central = LinearReg((Open+High+Low+(2*Close))/5)

Top Band = Central + Multiplier * Deviation

Bottom Band = Central - Multiplier * Deviation

где:

Deviation = StdDev(Close,Standard deviation period,SMA)

Если Central < PrevTop && Central > PrevBottom Top = PrevTop

Central = PrevCentral

Bottom = PrevBottom





