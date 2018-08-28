Автор идеи: vitaly

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Стратегия торговли проста как мир. Открывается позиция BUY или SELL и сразу защищается отложенным Stop ордером на расстоянии Delta 1. Далее создаётся сетка из Limit, либо Stop отложенных ордеров на расстоянии Delta 2 один от другого. Количество отложенных ордеров каждого направления задаётся в Max Lines.Отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop) выставляются через единую функцию PendingOrder, в которую передаются тип отложенного ордера (order_type), объём отложенного ордера (volume), Стоп лосс (sl) и Тейк профит (tp)

void PendingOrder( ENUM_ORDER_TYPE order_type, double volume, double price, double sl, double tp) { sl=m_symbol.NormalizePrice(sl); tp=m_symbol.NormalizePrice(tp); if (m_trade.OrderOpen(m_symbol.Name(),order_type,volume, 0.0 , m_symbol.NormalizePrice(price),m_symbol.NormalizePrice(sl),m_symbol.NormalizePrice(tp))) { if (m_trade.ResultOrder()== 0 ) { Print ( "#1 " , EnumToString (order_type), " -> false. Result Retcode: " ,m_trade.ResultRetcode(), ", description of result: " ,m_trade.ResultRetcodeDescription()); PrintResultTrade(m_trade,m_symbol); } else { Print ( "#2 " , EnumToString (order_type), " -> true. Result Retcode: " ,m_trade.ResultRetcode(), ", description of result: " ,m_trade.ResultRetcodeDescription()); PrintResultTrade(m_trade,m_symbol); } } else { Print ( "#3 " , EnumToString (order_type), " -> false. Result Retcode: " ,m_trade.ResultRetcode(), ", description of result: " ,m_trade.ResultRetcodeDescription()); PrintResultTrade(m_trade,m_symbol); } }

При достижении целевой прибыли Profit Close закрываем все позиции и удаляем все отложенные ордера. Также можно закрывать все позиции и удалять отложенные ордера при убытке более Loss Close (если выставить Loss Close в "0.0", параметр отключается).

Работа советника (открытие позиций и выставление защитных отложенных ордеров) осуществляется в рабочем временном интервале от Start hour до End hour (при этом Start hour может быть как меньше, так и больше End hour).





Основная идея

Анализируем значение индикатора ADX на таймфрейме Work TimeFrame. Если уровень ADX ниже 40, то считаем, что флет, и выставляются Limit отложенные ордера, если выше - то Stop отложенные ордера;

Если DI+ выше чем DI-, то покупаем, если наоборот, то продаем.





Лучшие результаты оптимизации двух параметров (Currenr bar ADX от 0 до 2, шаг 1 и Work TimeFrame от M1 до H1)

EURUSD, Currenr bar ADX 0, Work TimeFrame H1





USDJPY, Currenr bar ADX 2, Work TimeFrame M1









А теперь EURUSD, Currenr bar ADX 0, Work TimeFrame H1, но параметр Loss Close выставлен "0.0"





и USDJPY, Currenr bar ADX 2, Work TimeFrame M1, но параметр Loss Close выставлен "0.0"



