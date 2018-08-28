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Советники

Sensitive - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1269
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник проверяет возможность открытия позиций только в момент рождения нового бара, трейлинг работает на каждом тике. При проверке сигнала, кроме сравнения значений главной и сигнальной линии на текущем и предыдущем баре, добавлена ещё одна проверка: значение главной линии переводится в пункты и сравнивается с параметром MACD open level. При поступлении сигнала на открытие BUY закрываем позиции SELL, и наоборот: при поступлении сигнала на открытие SELL будут закрыты позиции BUY.

Сигналы на открытие

BUY: 

   bool open_buy_signal=(main[0]<0 && main[0]>signal[0] && main[1]<signal[1] &&  
                          MathAbs(main[0])>(MACDOpenLevel*m_symbol.Point()));

SELL:

   bool open_sell_signal=(main[0]>0 && main[0]<signal[0] && main[1]>signal[1] && 
                          MathAbs(main[0])>(MACDOpenLevel*m_symbol.Point()));


EURUSD, M15

Sensitive EURUSD

USDJPY, M15:

Sensitive USDJPY

Proffessor v3 Proffessor v3

Сетка отложенных ордеров. Используется индикатор iADX (Average Directional Movement Index, ADX).

Hans_Indicator_x22_Cloud_Heo Hans_Indicator_x22_Cloud_Heo

Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорами, средней линией и цветной фоновой заливкой, в котором добавлен коэффициент изменения шага расширения границ коридора

Modified_Advance_Decline_Line Modified_Advance_Decline_Line

Индикатор Modified Advance Decline line

Mogalef Mogalef

Индикатор Mogalef Bands