Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник проверяет возможность открытия позиций только в момент рождения нового бара, трейлинг работает на каждом тике. При проверке сигнала, кроме сравнения значений главной и сигнальной линии на текущем и предыдущем баре, добавлена ещё одна проверка: значение главной линии переводится в пункты и сравнивается с параметром MACD open level. При поступлении сигнала на открытие BUY закрываем позиции SELL, и наоборот: при поступлении сигнала на открытие SELL будут закрыты позиции BUY.

Сигналы на открытие

BUY:

bool open_buy_signal=(main[0]<0 && main[0]>signal[0] && main[1]<signal[1] && MathAbs (main[0])>(MACDOpenLevel*m_symbol.Point()));

SELL:

bool open_sell_signal=(main[ 0 ]> 0 && main[ 0 ]<signal[ 0 ] && main[ 1 ]>signal[ 1 ] && MathAbs (main[ 0 ])>(MACDOpenLevel*m_symbol. Point ()));





EURUSD, M15





USDJPY, M15:



