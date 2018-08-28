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Sensitive - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник проверяет возможность открытия позиций только в момент рождения нового бара, трейлинг работает на каждом тике. При проверке сигнала, кроме сравнения значений главной и сигнальной линии на текущем и предыдущем баре, добавлена ещё одна проверка: значение главной линии переводится в пункты и сравнивается с параметром MACD open level. При поступлении сигнала на открытие BUY закрываем позиции SELL, и наоборот: при поступлении сигнала на открытие SELL будут закрыты позиции BUY.
Сигналы на открытие
BUY:
bool open_buy_signal=(main[0]<0 && main[0]>signal[0] && main[1]<signal[1] && MathAbs(main[0])>(MACDOpenLevel*m_symbol.Point()));
SELL:
bool open_sell_signal=(main[0]>0 && main[0]<signal[0] && main[1]>signal[1] && MathAbs(main[0])>(MACDOpenLevel*m_symbol.Point()));
EURUSD, M15
USDJPY, M15:
Сетка отложенных ордеров. Используется индикатор iADX (Average Directional Movement Index, ADX).Hans_Indicator_x22_Cloud_Heo
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорами, средней линией и цветной фоновой заливкой, в котором добавлен коэффициент изменения шага расширения границ коридора
Индикатор Modified Advance Decline lineMogalef
Индикатор Mogalef Bands