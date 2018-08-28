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Индикаторы

Power_Measure - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1675
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Power measure отображает соотношение изменения цен и волатильности.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

Рассчитывается процентная разница между текущей и предыдущей ценой Close:

CC = 100.0*(Close - PrevClose) / PrevClose

Рассчитывается процентная разница между ценами High и Low:

HL = 100.0 * (High - PrevLow) / PrevLow

Power measure рассчитывается как коэффициент корреляции между этими двумя потоками:

PM = Sum/Sqrt(SumCC2 * SumHL2)

где:

Sum = Sum((CC - SMA(CC, Period)) * (HL - SMA(HL, Period)), Period)
SumCC2 = Sum((CC - SMA(CC, Period)) * (CC - SMA(CC, Period)), Period)
SumHL2 = Sum((HL - SMA(HL, Period)) * (HL - SMA(HL, Period)), Period)

Mogalef Mogalef

Индикатор Mogalef Bands

Modified_Advance_Decline_Line Modified_Advance_Decline_Line

Индикатор Modified Advance Decline line

XCCI_Candle_Vol_HTF XCCI_Candle_Vol_HTF

Индикатор XCCI_Candle_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XRSI_Candle_Vol_HTF XRSI_Candle_Vol_HTF

Индикатор XRSI_Candle_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах