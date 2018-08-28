Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Power_Measure - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1675
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Power measure отображает соотношение изменения цен и волатильности.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
Рассчитывается процентная разница между текущей и предыдущей ценой Close:
CC = 100.0*(Close - PrevClose) / PrevClose
Рассчитывается процентная разница между ценами High и Low:
HL = 100.0 * (High - PrevLow) / PrevLow
Power measure рассчитывается как коэффициент корреляции между этими двумя потоками:
PM = Sum/Sqrt(SumCC2 * SumHL2)
где:
Sum = Sum((CC - SMA(CC, Period)) * (HL - SMA(HL, Period)), Period)
SumCC2 = Sum((CC - SMA(CC, Period)) * (CC - SMA(CC, Period)), Period)
SumHL2 = Sum((HL - SMA(HL, Period)) * (HL - SMA(HL, Period)), Period)
Индикатор Mogalef BandsModified_Advance_Decline_Line
Индикатор Modified Advance Decline line
Индикатор XCCI_Candle_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахXRSI_Candle_Vol_HTF
Индикатор XRSI_Candle_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах