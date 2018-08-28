Расчёт:



Рассчитывается процентная разница между текущей и предыдущей ценой Close:

CC = 100.0*(Close - PrevClose) / PrevClose

Рассчитывается процентная разница между ценами High и Low:

HL = 100.0 * (High - PrevLow) / PrevLow



Power measure рассчитывается как коэффициент корреляции между этими двумя потоками:

PM = Sum/Sqrt(SumCC2 * SumHL2)

где: