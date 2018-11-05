改编版晋升下降线指标改编自 ADL（晋升/下降线） 趋势指标。 它比较某个时段内品种图表上增加和减少时刻之间的差值。 该指标还判断趋势强度来检测行情逆转。 进行计算时还参照逐笔报价交易量。

它有一个可配置的参数:

Period - 计算周期