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Modified_Advance_Decline_Line - MetaTrader 5脚本
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改编版晋升下降线指标改编自 ADL（晋升/下降线） 趋势指标。 它比较某个时段内品种图表上增加和减少时刻之间的差值。 该指标还判断趋势强度来检测行情逆转。 进行计算时还参照逐笔报价交易量。
它有一个可配置的参数:
- Period - 计算周期
计算:
MADL = PrevMADL + (2.0*Close-High-Low) / (High-Low) * (Volume+MA)
其中
MA - SMA(Volume, Period)
如果正在交易的金融产品价格上涨，而指标线向下移动，则意味着背离，是行情可能反转的信号。 与此同时，这只是可能发生逆转的警告，因为由于指标的某些特征，其指标线的方向和价格图表的背离可能会持续很长时间。 但当指标线确认了价格图表的走势方向时，则表明当前趋势强劲。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22082
Fractal_Bar_Indicator
分形柱线指标Double_Smoothed_MACD_Stochastic
双重平滑的 MACD 随机指标