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Hans_Indicator_x22_Cloud_Heo - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорами, средней линией и цветной фоновой заливкой, в котором добавлен коэффициент изменения шага расширения границ коридора (по умолчанию он равен половине золотого сечения). Сформированный коридор равен четырём часам, расширения коридора - шестнадцать часов.
//+-----------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------------+ input uint LocalTimeZone=0; // час начала отсчёта исходного коридора input uint DestTimeZone=4; // сдвиг коридора влево в барах input uint PipsForEntryStep=50; // стартовый шаг расширения границ каждого сформированного коридора в пунктах input double Kf=1.309; // коэффициент изменения шага (по умолчанию - половина золотого сечения) input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22_Heo
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