Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорами, средней линией и цветной фоновой заливкой, в котором добавлен коэффициент изменения шага расширения границ коридора (по умолчанию он равен половине золотого сечения). Сформированный коридор равен четырём часам, расширения коридора - шестнадцать часов.

input uint LocalTimeZone= 0 ; input uint DestTimeZone= 4 ; input uint PipsForEntryStep= 50 ; input double Kf= 1.309 ; input int Shift= 0 ;





Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22_Heo