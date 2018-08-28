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Индикаторы

Hans_Indicator_x22_Cloud_Heo - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1206
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорами, средней линией и цветной фоновой заливкой, в котором добавлен коэффициент изменения шага расширения границ коридора (по умолчанию он равен половине золотого сечения). Сформированный коридор равен четырём часам, расширения коридора - шестнадцать часов.

//+-----------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА           |
//+-----------------------------------------+
input uint LocalTimeZone=0;         // час начала отсчёта исходного коридора
input uint DestTimeZone=4;          // сдвиг коридора влево в барах
input uint PipsForEntryStep=50;     // стартовый шаг расширения границ каждого сформированного коридора в пунктах
input double Kf=1.309;              // коэффициент изменения шага (по умолчанию - половина золотого сечения)
input int  Shift=0;                 // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22_Heo

Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x22_Heo

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Индикатор Double smoothed MACD Stochastic

Better_Bollinger_Band Better_Bollinger_Band

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