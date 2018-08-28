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Индикаторы

Better_Bollinger_Band - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Better Bollinger Band - это Bollinger Band с улучшенными расчётами полос.

В выпуске «Futures» за октябрь 1998 года есть статья, написанная Деннисом Макниколлом (Dennis McNicholl) под названием «Better Bollinger Bands», в которой автор рекомендует улучшить BB путем изменения:
- формулы центральной линии
- другим уравнением для расчета полос.

Эти полосы, называемые «DEnvelope», с предлагаемыми изменениями изменениями, более точно следуют за ценой и быстрее реагируют на изменения волатильности.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Deviation - величина отклонения

Расчёт:

Central = ((2.0-Alpha) * MT - UT) / (1.0-Alpha)
Top = Central + Deviation * DT2
Bottom[i] = Central[i]-Deviation * DT2

где:

MT = Alpha * Median+(1.0-Alpha) * PrevMT
UT = Alpha * MT+(1.0-Alpha) * PrevUT
Median = (High+Low) / 2.0
DT2 = ((2.0-Alpha) * MT2-UT2) / (1.0-Alpha)
MT2 = Alpha * Abs(Median-Central) + (1.0-Alpha) * PrevMT2
UT2 = Alpha * MT2+(1.0-Alpha) * PrevUT2
Alpha = 2.0 / (1.0+Period)


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