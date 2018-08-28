Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Better_Bollinger_Band - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1808
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Better Bollinger Band - это Bollinger Band с улучшенными расчётами полос.
В
выпуске «Futures» за октябрь 1998 года есть статья, написанная
Деннисом Макниколлом (Dennis McNicholl) под названием «Better Bollinger Bands», в которой
автор рекомендует улучшить BB путем изменения:
- формулы центральной линии
- другим уравнением для расчета полос.
Эти полосы, называемые «DEnvelope», с предлагаемыми изменениями изменениями, более точно следуют за ценой и быстрее реагируют на изменения волатильности.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Deviation - величина отклонения
Расчёт:
Central = ((2.0-Alpha) * MT - UT) / (1.0-Alpha)
Top = Central + Deviation * DT2
Bottom[i] = Central[i]-Deviation * DT2
где:
MT = Alpha * Median+(1.0-Alpha) * PrevMT
UT = Alpha * MT+(1.0-Alpha) * PrevUT
Median = (High+Low) / 2.0
DT2 = ((2.0-Alpha) * MT2-UT2) / (1.0-Alpha)
MT2 = Alpha * Abs(Median-Central) + (1.0-Alpha) * PrevMT2
UT2 = Alpha * MT2+(1.0-Alpha) * PrevUT2
Alpha = 2.0 / (1.0+Period)
Индикатор Bar Based Stochastic with histogramBBS
Индикатор Bar Based Stochastic
Индикатор Double smoothed MACD StochasticHans_Indicator_x22_Cloud_Heo
Индикатор расширяющихся коридоров временных зон с одиннадцатью коридорами, средней линией и цветной фоновой заливкой, в котором добавлен коэффициент изменения шага расширения границ коридора