Расчёт:

Central = ((2.0-Alpha) * MT - UT) / (1.0-Alpha) Top = Central + Deviation * DT2 Bottom[i] = Central[i]-Deviation * DT2

где:



MT = Alpha * Median+(1.0-Alpha) * PrevMT

UT = Alpha * MT+(1.0-Alpha) * PrevUT

Median = (High+Low) / 2.0

DT2 = ((2.0-Alpha) * MT2-UT2) / (1.0-Alpha)

MT2 = Alpha * Abs(Median-Central) + (1.0-Alpha) * PrevMT2

UT2 = Alpha * MT2+(1.0-Alpha) * PrevUT2

Alpha = 2.0 / (1.0+Period)