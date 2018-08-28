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Индикаторы

Double_Smoothed_MACD_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор-осциллятор Double smoothed MACD Stochastic - дважды сглаженный стохастический MACD

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • Stochastic period - период стохастика
  • Smoothing - период сглаживания
  • Signal period - период сигнальной линии
  • Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA
  • Slow EMA period - период расчёта медленной EMA
  • Applied price - цена расчёта
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

DSS = PrevDSS + Beta * (DDS3-PrevDSS)
Signal = PrevSignal + Alpha * (DSS-PrevSignal)

где:

DDS3 = 100.0 * (DDS2-Min2) / (Max2-Min2)
Max, Min - максимальное и минимальное значения DDS2 в диапазоне Stochastic period
DDS2 = PrevDDS2 + Beta * (DDS1-PrevDDS2)
DDS1 = 100.0 * (MACD-Min1) / (Max1-Min1)
Max1, Min1 - максимальное и минимальное значения MACD в диапазоне Stochastic period
MACD = EMA(Applied price, Fast EMA period) - EMA(Applied price, Slow EMA period)
Alpha = 2.0 / (1+Signal_EMASignal period)
Beta  = 2.0 / (1+Smoothing)

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