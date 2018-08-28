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Double_Smoothed_MACD_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Double smoothed MACD Stochastic - дважды сглаженный стохастический MACD
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- Stochastic period - период стохастика
- Smoothing - период сглаживания
- Signal period - период сигнальной линии
- Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA
- Slow EMA period - период расчёта медленной EMA
- Applied price - цена расчёта
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
DSS = PrevDSS + Beta * (DDS3-PrevDSS)
Signal = PrevSignal + Alpha * (DSS-PrevSignal)
где:
DDS3 = 100.0 * (DDS2-Min2) / (Max2-Min2)
Max, Min - максимальное и минимальное значения DDS2 в диапазоне Stochastic period
DDS2 = PrevDDS2 + Beta * (DDS1-PrevDDS2)
DDS1 = 100.0 * (MACD-Min1) / (Max1-Min1)
Max1, Min1 - максимальное и минимальное значения MACD в диапазоне Stochastic period
MACD = EMA(Applied price, Fast EMA period) - EMA(Applied price, Slow EMA period)
Alpha = 2.0 / (1+Signal_EMASignal period)
Beta = 2.0 / (1+Smoothing)
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