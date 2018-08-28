Расчёт:

DSS = PrevDSS + Beta * (DDS3-PrevDSS) Signal = PrevSignal + Alpha * (DSS-PrevSignal)

где:



DDS3 = 100.0 * (DDS2-Min2) / (Max2-Min2)

Max, Min - максимальное и минимальное значения DDS2 в диапазоне Stochastic period

DDS2 = PrevDDS2 + Beta * (DDS1-PrevDDS2)

DDS1 = 100.0 * (MACD-Min1) / (Max1-Min1)

Max1, Min1 - максимальное и минимальное значения MACD в диапазоне Stochastic period

MACD = EMA(Applied price, Fast EMA period) - EMA(Applied price, Slow EMA period)

Alpha = 2.0 / (1+Signal_EMASignal period)

Beta = 2.0 / (1+Smoothing)