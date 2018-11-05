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Hans_Indicator_x22_Cloud_Heo - MetaTrader 5脚本
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扩展时区走廊指标含有十一条走廊，中间线和背景填充了颜色，其特点是走廊边界扩展的间距变化率（默认等于黄金比率的一半）。 形成的走廊等于四个小时，而走廊扩展等于十六个小时。
//+-----------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------------+ input uint LocalTimeZone=0; // 原始走廊计算的开始时间 input uint DestTimeZone=4; // 走廊自柱线左侧的偏移 input uint PipsForEntryStep=50; // 每个形成走廊的边界扩展间距，单位点数 input double Kf=1.309; // 间距变化率（默认为黄金比例的一半） input int Shift=0; // 指标水平移位的柱线数
图例 1. Hans_Indicator_x22_Heo
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22051
ASCV
基于 BrainTrend1Sig 指标的智能交易系统XDeMarker_Histogram_Vol_Direct
XDeMarker_Histogram_Vol 指标利用直方图柱线上的彩色图标显示走势方向
XDeMarker_Histogram_Vol_HTF
XDeMarker_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项Hans_Indicator_x22_Cloud
扩展时区走廊指标含有十一条走廊，中线和背景距填充了颜色