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Exp_Iin_MA_Signal_MMRec - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1112
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Exp_Iin_MA_Signal_MMRec.mq5 (17.45 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (236.36 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Iin_MA_Signal.mq5 (16.36 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Iin_MA_Signal с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое цветного значка индикатора.

Для управления объемами открываемых позиций добавлен блок входных переменных эксперта:

input uint    BuyTotalMMTriger=5; // Количество последних сделок в Buy направлении для счёта стоплоссов
input uint    BuyLossMMTriger=3;  // Количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM
input uint    SellTotalMMTriger=5;// Количество последних сделок в Sell направлении для счёта стоплоссов
input uint    SellLossMMTriger=3; // Количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM
input double  SmallMM_=0.01;      // Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  MM=0.1;             // Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле
input MarginMode MMMode=LOT;      // Способ определения размера лота

При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.

Этот эксперт является дальнейшим усложнением эксперта Exp_Iin_MA_Signal. В его код был дописан выше рассмотренный  блок входных переменных эксперта и изменён блок открывания и закрывания позиций:

//---- Совершение сделок
//---- Закрываем лонг по магик-номеру
   BuyPositionClose_M(BUY_Close,Symbol(),Deviation_,BuyMagic);

//---- Закрываем шорт  по магик-номеру  
   SellPositionClose_M(SELL_Close,Symbol(),Deviation_,SellMagic);

   double mm;
//---- Открываем лонг по магик-номеру
   if(BUY_Open)
     {
      mm=BuyTradeMMRecounterS(BuyMagic,BuyTotalMMTriger,BuyLossMMTriger,SmallMM_,MM); // определяем объём лонга в зависимости от результатов предыдущих сделок
      BuyPositionOpen_M1(BUY_Open,Symbol(),UpSignalTime,mm,MMMode,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_,BuyMagic);
     }

//---- Открываем шорт по магик-номеру
   if(SELL_Open)
     {
      mm=SellTradeMMRecounterS(SellMagic,SellTotalMMTriger,SellLossMMTriger,SmallMM_,MM); // определяем объём шорта в зависимости от результатов предыдущих сделок
      SellPositionOpen_M1(SELL_Open,Symbol(),DnSignalTime,mm,MMMode,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_,SellMagic);
     }

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Iin_MA_Signal.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию без использования стопов.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H1:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

AMA Trader AMA Trader

Торговая стратегия на индикаторе iAMA (Adaptive Moving Average, AMA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI). Применяется Мартингейл.

VR---BUCH VR---BUCH

Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) но с дополнительным фильтром: ценой из ENUM_APPLIED_PRICE

Iin_MA_Signal_NRTR Iin_MA_Signal_NRTR

Индикатор Iin_MA_Signal в NRTR виде

XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF XRSI_Histogram_Vol_Direct_HTF

Индикатор XRSI_Histogram_Vol_Direct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах