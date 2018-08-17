Торговая система, построенная на сигналах индикатора Iin_MA_Signal с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Сигналы на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение тренда, отображаемое цветного значка индикатора.

Для управления объемами открываемых позиций добавлен блок входных переменных эксперта:

input uint BuyTotalMMTriger= 5 ; input uint BuyLossMMTriger= 3 ; input uint SellTotalMMTriger= 5 ; input uint SellLossMMTriger= 3 ; input double SmallMM_= 0.01 ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT;

При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.

Этот эксперт является дальнейшим усложнением эксперта Exp_Iin_MA_Signal. В его код был дописан выше рассмотренный блок входных переменных эксперта и изменён блок открывания и закрывания позиций:

BuyPositionClose_M(BUY_Close, Symbol (),Deviation_,BuyMagic); SellPositionClose_M(SELL_Close, Symbol (),Deviation_,SellMagic); double mm; if (BUY_Open) { mm=BuyTradeMMRecounterS(BuyMagic,BuyTotalMMTriger,BuyLossMMTriger,SmallMM_,MM); BuyPositionOpen_M1(BUY_Open, Symbol (),UpSignalTime,mm,MMMode,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_,BuyMagic); } if (SELL_Open) { mm=SellTradeMMRecounterS(SellMagic,SellTotalMMTriger,SellLossMMTriger,SmallMM_,MM); SellPositionOpen_M1(SELL_Open, Symbol (),DnSignalTime,mm,MMMode,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_,SellMagic); }

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Iin_MA_Signal.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию без использования стопов.





Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY H1:





Рис. 2. График результатов тестирования