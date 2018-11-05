基于 Iin_MA_Signal 指标发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变即将到来的交易量。 如果趋势发生变化（由指标颜色标签示意），当柱线收盘时，则形成交易信号。

在 EA 中 添加输入变量模块以便管理已开仓的数量:

input uint BuyTotalMMTriger= 5 ; input uint BuyLossMMTriger= 3 ; input uint SellTotalMMTriger= 5 ; input uint SellLossMMTriger= 3 ; input double SmallMM_= 0.01 ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT;

如果依照此输入，并且从最后五笔交易中进行选择，其中有三笔单向亏损，EA 将以相同的方向开启下一笔交易，交易量为 0.01 手。 如果最后五笔交易中亏损少于三笔，则开仓量为 0.1。

此 EA 是 Exp_Iin_MA_Signal EA 的进一步细化。 EA 的输入模块已添加到代码中，仓位开/平模块已更改:

BuyPositionClose_M(BUY_Close, Symbol (),Deviation_,BuyMagic); SellPositionClose_M(SELL_Close, Symbol (),Deviation_,SellMagic); double mm; if (BUY_Open) { mm=BuyTradeMMRecounterS(BuyMagic,BuyTotalMMTriger,BuyLossMMTriger,SmallMM_,MM); BuyPositionOpen_M1(BUY_Open, Symbol (),UpSignalTime,mm,MMMode,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_,BuyMagic); } if (SELL_Open) { mm=SellTradeMMRecounterS(SellMagic,SellTotalMMTriger,SellLossMMTriger,SmallMM_,MM); SellPositionOpen_M1(SELL_Open, Symbol (),DnSignalTime,mm,MMMode,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_,SellMagic); }

为令生成的 EA 正常运行，已编译的 Iin_MA_Signal.ex5 指标文件应放在 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

在下示的测试期间，采用默认 EA 交易输入参数，但未使用止损。





图例 1. 图表上的交易示例

2017 全年 GBPJPY H1 的测试结果：





图例 2. 测试结果图表